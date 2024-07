Otro fracaso: La insólita “maldición del gato” que tiene en una nueva crisis a Brasil - Chilevisión

Brasil recibió un nuevo golpe de knockout en la Copa América, luego de quedar eliminada en los cuartos de final ante Uruguay.

La Canarinha no pudo aprovechar un hombre de más y entró en una nueva crisis, la que muchos asocian a la "maldición del gato" que empezó en Qatar 2022.

En dicha competencia, el jefe de prensa de la selección, Vinícius Rodrigues, sacó bruscamente a un felino que estaba cerca de Vinícius Junior en una conferencia de prensa.

El "maleficio" que persigue a Brasil

La inédita situación se dio justo antes de la llave de cuartos final del Mundial frente a Croacia, donde Brasil perdió por penales.

Desde entonces, el Scratch solamente ha tenido dolores de cabeza con fracasos que hasta hace muy poco eran impensados.

Tras este incidente, los Pentacampeones jugaron un total de 17 partidos contando amistosos y competencias oficiales, logrando pobres números con seis victorias, siete empates y cinco derrotas.

Además de las caídas a nivel adulto, el país del Jogo Bonito quedó fuera tempranamente de los Mundiales Sub 20 y Sub 17 y no clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024.

Por si fuera poco, Argentina le dio un golpe letal al vencerlo en el Maracaná por las Clasificatorias y Neymar sufrió una grave lesión que lo mantiene alejado de las canchas.

Los fracasos de Brasil tras el "Caso Gato"

Eliminados de Qatar 2022 ante Croacia (cuartos de final)

Derrota frente a Israel en Mundial Sub 20 del 2023

Eliminados del Mundial Sub 17 2023 por Argentina (cuartos de final)

Derrota frente a Uruguay en Clasificatorias en 2023 y grave lesión de Neymar

Derrota ante Argentina en el Maracaná en 2023

Sin clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024

Eliminados de la Copa América por Uruguay (cuartos de final)