Casado con hijos | Kena tiene pega - Chilevisión

Casado con hijos | Kena tiene pega

Pese a no querer trabajar, Kena logró encontrar un lugar para tener algo de dinero, pero no está del todo convencida para seguir adelante.

Emitido el 09/01/2026

Disponible hasta el 16/01/2026

RELACIONADOS

29:52

25:32

Casado con hijos | Una visita incómoda

El matrimonio tuvo una intensa discusión cuando Tito se negó a ir a la boda de la prima de Kena. Con la promesa de no volver a la casa, el jefe de la familia se enfrentó a una incómoda situación en el departamento de su amigo, Luis "Lucho" Montaner.

55:41

Casado con hijos | El Superclásico

Un auto en el patio de la familia Larraín llevó a Tito y Pablo a "pasear" con sus esposas en una irrisoria cita. Además, los problemas de convivencia continúan.

55:37

Casado con hijos | Y 19 años, ¿Para esto?

Tito Larraín se enfrentará a un gran dilema con sus vecinos Pablo y Marcia. El zapatero, sin querer, le disparó al perro de sus amigos y le dio muerte, causando un grave problema de convivencia que deberá resolver.

58:01

Casado con hijos | Los nuevos vecinos

En ese capítulo, una mudanza agitó la rutina de la familia Larraín. Después de conocer a esta particular pareja, Kena y Tito intercambiaron sabios consejos para mantener vivo el matrimonio, aunque no les salió como pensaban.

