 Bahar | Capítulo 109 | ¡Umay entre la vida y la muerte! - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Bahar | Capítulo 109 | ¡Umay entre la vida y la muerte!

Bahar no está segura si su hija es la joven que llegó al hospital gravemente herida, lo que la angustia cada vez más. Por su parte, Umay debe huir de unos sujetos malintencionados.

RELACIONADOS

00:00

Bahar | Capítulo 109 | ¡Umay entre la vida y la muerte!

Bahar no está segura si su hija es la joven que llegó al hospital gravemente herida, lo que la angustia cada vez más. Por su parte, Umay debe huir de unos sujetos malintencionados.

49:19

Bahar | Capítulo 108 | Operando en un elevador

Bahar tuvo que enfrentarse a una operación de alto riesgo desde el interior del elevador del hospital. Umay descubre que Cem y Parla se están juntando a escondidas, por lo que huye de su casa.

54:55

Bahar | Capítulo 107 | ¡Bahar iracunda con actitud de Evren!

El regreso de Evren al Hospital junto a Naz, su nueva conquista, tiene muy estresada y celosa a Bahar, quien no sabe cómo reaccionar ante las arremetidas y agresivas palabras del doctor.

02:20

¡Bahar no aguantará los celos! | Adelanto Bahar | Capítulo 107

Bahar deberá lidiar con ver a Naz, la nueva conquista de Evren, en el hospital ya que su padre es su paciente. Pero sus celos la pondrán al límite tras recibir una insólita petición.

44:47

Bahar | Capítulo 106 | Un cumpleaños tras las rejas

Bahar quedó en shock al saber que la nueva pareja de Evren es una de sus nuevas amigas. Además,, un malentendido acabará con Bahar celebrando el final de su cumpleaños en la cárcel.

02:35

Bahar tendrá un desastroso cumpleaños | Adelanto Bahar | Capítulo 106

Evren asistirá al cumpleaños de Bahar con su nueva conquista, sin saber que es una de sus nuevas amigas. Además, dicha celebración acabará con Bahar tras las rejas. ¿Cómo ocurrirá aquel evento?

01:04:33

Bahar | Capítulo 105 | ¿Evren tiene otra pareja?

Evren intenta superar a Bahar saliendo con otra mujer, pero no resulta como espera. Timur descubrió que Umy tiene graves problemas en la escuela. Bahar debe lidiar con ser parte del equipo médico de Evren.

02:55

Evren tendrá una cita con una misteriosa mujer | Adelanto Bahar | Capítulo 105

Evren está decidido a olvidar a Bahar, por lo que tendrá un encuentro con otra mujer. Bahar se enterará de esta cita y se sincerará con Rengin. ¿Servirán sus consejos o terminará con el corazón aún más roto?

44:50

Bahar | Capítulo 104 | El regreso de Evren

Evren voló desde Estados Unidos para atender nuevamente el hospital. Sin embargo, su regreso provocó sentimientos encontrados en Bahar y la molestia de Timur, por lo que se encargó de demostrar su indignación.

Publicidad
Publicidad
Publicidad