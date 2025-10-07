Bahar | Capítulo 109 | ¡Umay entre la vida y la muerte! - Chilevisión

Evren tendrá una cita con una misteriosa mujer | Adelanto Bahar | Capítulo 105

Evren está decidido a olvidar a Bahar, por lo que tendrá un encuentro con otra mujer. Bahar se enterará de esta cita y se sincerará con Rengin. ¿Servirán sus consejos o terminará con el corazón aún más roto?