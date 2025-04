“Es más chica que mi hermana”: Campeón de cueca rechazó rotundamente a su cita por tener 19 años

Salvador (24) no logró conectar con Irasy (19) debido a su diferencia de edad, decidiendo que no tendrían una segunda cita por este gran problema. La estudiante no quedó conforme con la decisión del campeón de cueca en Amor a Ciegas.