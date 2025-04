¡Muy coqueta! Emprendedora de 50 años confesó que sus ex parejas eran 20 y 14 años menor que ella

Francisca (51), dueña de casa y emprendedora, no se guardó absolutamente nada y le contó a Cristián Riquelme que sus dos ex parejas eran 20 y 14 años menor que ella, asegurando que ella no los buscó en Amor a Ciegas.