Mauricio le regaló su libro a Catalina sobre su ex esposa y no tuvo el resultado esperado: “¡No leo nunca!”

Mauricio Palazzo (51) intentó encantar a Catalina Speroni (37) al entregarle un libro sobre la historia de su ex esposa japonesa, pero la reacción no fue la esperada y no fue bien recibido por la participante en Amor a Ciegas.