Cony Capelli confirmó nueva relación y sorprendió a sus seguidores: “El amor siempre suma” - Chilevisión

En medio de la transmición digital del evento Juntos Chile se Levanta, Constanza Capelli reveló que actualmente ya no está soltera y comenzó un nuevo romance.

Tras ser consultada por sus compañeros de panel, Nataly Chilet y Kevin Felgueras, sobre el perfume que estaba utilizando, la bailarina reveló que fue un regalo por el Día de San Valentín.

Frente a ese comentario, surgió la verdad sobre su actual situación amorosa: "Ya no estoy soltera, estoy contenta, feliz. No me gusta contar tanto, pero sí estoy feliz".

"Me resistí caleta a que llegara con el amor, dije: ‘No, si voy a estar soltera’, pero cuando el amor llega hay que recibirlo, y nada, estoy feliz", confesó la ex chica reality.

Descubierta por las redes sociales

Cabe recordar que días antes circulaba un rumor respecto a su nueva relación, por lo que Capelli hizo una reflexión al respecto.

"Las redes sociales no te dejan escapar ninguna. Me cacharon al tiro, y ante eso, el amor siempre suma y yo creo que no tiene nada de malo. Le mando un besito al baby que me está mirando"

¿Quién se robó el corazón de Cony Capelli?

Por su parte, Kevin Flegueras quiso saber quién era este misterioso nuevo amor de Constanza Capelli y si es que pertenecía al mundo del espectáculo.

"No, y espero que no", le respondió la bailarina entre risas, enfatizando que prefiere tener una relación bajo perfil y evitar la exposición pública.