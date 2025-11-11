¿Visitará Chile? Johnny Depp sorprendió al ser fotografiado aterrizando en Argentina - Chilevisión

La estrella de Hollywood, Johnny Depp, aterrizó en Argentina hace un par de horas y se quedará en el país transandino por los próximos días.

De acuerdo con lo informado por medios locales, el actor de 62 años viajó desde Los Ángeles hasta Ezeiza, donde bajo un fuerte resguardo policial alojó en la casa de su amigo, el productor Corcho Rodríguez.

Nutrida agenda de Johnny Depp en Argentina

En lo que respecta a sus motivos para visitar la zona sur del continente, medios argetntinos revelan que el actor estrenará en Buenos Aires la cinta Modigliani, tres días en Montparnasse, película en la cual se desempeña como director.

Asimismo, el norteamericano también se trasladará a La Plata, lugar donde recibirá una distinción como “visita ilustre” en la autoridad del sitio.

Respecto a una posible visita de Depp al país, no hay una información que indique la presencia de la estrella Holywoodense a territorio nacional.