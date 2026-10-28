Volkan sospecha del paciente de Asya | Capítulo 72 | Traicionada

En este nuevo capítulo de Traicionada, Derin se enfrentó a una evaluación médica para determinar el avance de su supuesta parálisis. Sin embargo, su mentira cada vez será más difícil de sostener.

Al respecto, Gölün tiene algunas teorías respecto al porqué su hija no presenta mejoras de su condición y la enfrentará para descubrir la verdad.

Por su parte, Volkan le pide a Asya que no siga el tratamiento de Aras, quien habría escuchado su conversación y detonó en él un montón de preguntas sobre su pasado.

Adelántate al estreno en televisión y descubre cómo sigue Traicionada: Historia de un engaño con los capítulos disponibles en la aplicación MiCHV. Desde las 17:00 horas, puedes verlos en la aplicación para iPhone y Android, en Smart TV y a través de michv.cl.

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