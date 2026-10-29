Volkan protagonizará un violento ataque de celos | Capítulo 73 | Traicionada

En este nuevo capítulo de Traicionada, Volkan intenta averiguar qué interés tiene Haluk con la compra de un particular terreno y qué hay detrás de sus movimientos.

Mientras tanto, los sentimientos de Aras por Asya comienzan a crecer poco a poco, hasta que Volkan presencia un romántico momento entre ambos que desata toda su ira contra el nuevo pretendiente de la doctora.

Por otra parte, Bahar escucha a Gölün hablar con su primo sobre la posibilidad de llevar a Derin a un psiquiatra para tratar su supuesta parálisis. Sin embargo, esta conversación también sacó a la luz la verdad detrás de su enfermedad.

Recuerda que puedes disfrutar Traicionada: Historia de un engaño con los capítulos que estarán disponibles de forma anticipada en la aplicación MiCHV. Desde las 17:00 horas, puedes verlos en la aplicación para iPhone y Android, en Smart TV y a través de michv.cl.

Revisa el nuevo capítulo haciendo clic en la siguiente imagen: