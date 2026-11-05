Volkan intenta sabotear la relación de Asya | Capítulo 78 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Ali desaparecerá inesperadamente y alarmará tanto a Asya como a Volkan, quienes correrán para dar con su paredero.

Por su parte, Aras tiene pistas de su pasado y encarará a una persona clave, mientras que Leyla llegó a Estambul e intentará por todos los medios encontrarlo.

Mientras tanto, Bahar tendrá una emergencia médica que desencadenará la preocupación de todos.

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