12/ 09/ 2026 02:15

Volkan cada vez más agobiado por las amenazas de Derin | Capítulo 40 | Traicionada

En este nuevo capítulo de Traicionada, Selçuk aceptó tener una cena familiar junto a su madre y Nil, donde la nostalgia y los recuerdos se apoderaron de él, permitiendo sanar algunas viejas heridas del pasado.

Por otra parte, Asya se arrepintió de explotar de rabia frente a Derin e intenta descubrir cómo llegó el video donde sale con Volkan a manos de Gönül.

Mientras tanto, Derin amenaza a Volkan con quitarle todo lo que posee y prohibirle ver a su hija Zeynep una vez que se concrete el divorcio, situación que lo remueve a tal punto de tener que buscar a su hijo Ali para tener una delicada conversación.

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Revisa el capítulo completo de Traicionada: Historia de un engaño a continuación: