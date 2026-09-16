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Volkan acorralado por la policía tras la desaparición de Derín | Capítulo 42 | Traicionada

Nicole Gonzalez
Por Nicole Gonzalez

Periodista Digital

En este nuevo capítulo de Traicionada, la desaparición de Derin ha puesto con los pelos de punta tanto a su familia como a su entorno, convirtiendo tanto a Volkan como a Selçuk en los principales sospechosos.

Cámaras de seguridad y algunas otras pruebas apuntan directamente a Volkan, quien se ve acorralado por la policía e intenta lo imposible para demostrar lo contrario.

Por su parte, Haluk intenta obtener pistas de parte de Selçuk, pero él también niega estar involucrado en la desaparición de su hermana.

Recuerda que puedes disfrutar de los nuevos capítulos de Traicionada a partir de las 17:00 horas en MiCHV a través de dispositivos móviles iPhone y AndroidSmart TV y el sitio web michv.cl.

Para ver el capítulo completo, haz clic en la siguiente imagen:

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