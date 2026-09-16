Volkan acorralado por la policía tras la desaparición de Derín | Capítulo 42 | Traicionada

En este nuevo capítulo de Traicionada, la desaparición de Derin ha puesto con los pelos de punta tanto a su familia como a su entorno, convirtiendo tanto a Volkan como a Selçuk en los principales sospechosos.

Cámaras de seguridad y algunas otras pruebas apuntan directamente a Volkan, quien se ve acorralado por la policía e intenta lo imposible para demostrar lo contrario.

Por su parte, Haluk intenta obtener pistas de parte de Selçuk, pero él también niega estar involucrado en la desaparición de su hermana.

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