Una fuerte discusión y una inesperada sopresa sacudirán a los Güçlü | Capítulo 70 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, una feliz noticia cambiará la vida de Melih y Bahar. La sorpresa también llegará a oídos de Gönül, quien deberá asimilar la inesperada novedad.

Por otro lado, Haluk enfrentará a Gönül por el insólito uso que le dio a una importante suma de dinero, desatando una fuerte discusión que dejará al descubierto los conflictos entre ambos.

Además, Asya y Derya vivirán un incómodo encuentro durante una salida a un restaurante, mientras Derin comenzará a desconfiar de Nil al descubrir que trabaja en el lugar.

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