Una confesión le devuelve la ventaja a Asya sobre Derin | Capítulo 55 | Traicionada

En este nuevo capítulo de Tracionada: Historia de un engaño, Derin intenta evitar que Asya sea acusada por lo ocurrido, mientras busca una salida que le permita protegerse de las consecuencias de sus actos.

Por otro lado, una inesperada declaración podría cambiar el rumbo de la investigación y poner nuevamente en jaque a la joven, que hará lo posible por mantener a Volkan a su lado.

Mientras tanto, Melih deberá enfrentar una difícil decisión al descubrir nuevos antecedentes relacionados con su familia, poniendo en juego su lealtad y su ética laboral.

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