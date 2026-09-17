Un complot dejará a Asya y a Volkan como sospechosos de un crimen | Capítulo 43 | Traicionada

En Traicionada, la investigación por la desaparición de Derin continúa y la policía comienza a poner el foco en Asya y Volkan, cuyas versiones son cuestionadas por nuevos misteriosos testimonios y alarmantes coincidencias.

Selçuk también es interrogado por hechos de su pasado y cree ser uno de los principales sospechosos, mientras distintas personas del entorno de Derin entregan antecedentes que complican aún más el caso.

En tanto, Volkan intenta proteger a Asya pese a que solo complica las cosas, mientras Gönül sigue buscando desesperadamente cualquier señal que permita encontrar a su hija.

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