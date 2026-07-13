Protagonista de Traicionada dedicó exclusivo mensaje antes del estreno en CHV: “Ni siquiera pueden imaginar…”

Melis Sezen, la actriz detrás de la antagonista Derin Güçlü, también quiso ser parte de la previa del estreno de Traicionada, enviándole un sentido mensaje a la audiencia que espera conocer el drama turco por las pantallas de Chilevisión.

En la antesala del estreno de Traicionada este lunes 13 de julio por las pantallas de Chilevisión, una de las protagonistas del drama, Melis Sezen, envió un especial mensaje a los televidentes que están expectantes por conocer la novela.

La afamada actriz, que interpreta a Derin en la teleserie, no se quiso perder la ocasión de compartir palabras a la audiencia chilena antes que conozcan a su carismático personaje y que dará que hablar durante las próximas semanas.

Melis Sezen y su mensaje a Chilevisión

Directamente desde Turquía, la intérprete detrás de Derin expresó su felicidad por los televidentes que conocerán su trabajo en la teleserie y dio un anticipo de lo que se viene.

“¡Hola a todos! Traicionada volverá a las pantallas de Chilevisión y estoy tan emocionada de conocerte porque (la novela) es una gran historia”, indicó la actriz.

Además, dejó en claro lo que traerá bajo su brazo su personaje: “Ni siquiera pueden imaginar cómo voy a luchar por mi amor. Así que no puedo esperar a la fecha en que nos conozcamos”.

Quién es Derin Güçlü en Traicionada

Tal como adelantó la actriz Melis Sezen a Chilevisión, la antagonista del drama turco será una de las encargadas de animar la intensa producción a través de su personaje Derin Güçlü.

La historia es de una joven que creció en una familia poderosa y rodeada de privilegios, por lo que está acostumbrada a obtener lo que quiere, aunque eso signifique pasar a llevar a otras personas.

Todo toma un giro dramático cuando se enamora e inicia una relación a escondidas con Volkan, un hombre casado que no podrá decidir si quedarse con su familia o iniciar una nueva vida con ella.