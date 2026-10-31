La verdad de Derin sale a la luz | Capítulo 75 | Traicionada

En este nuevo capítulo de Traicionada, Asya aceptó su nueva relación con Aras, lo que desata la indignación de Volkan al verlos finalmente juntos.

Al observar dicho comportamiento, Derin intenta recuperar la atención de Volkan y sorprende a todos al revelar que ya puede caminar. Sin embargo, no obtendrá la reacción que esperaba y desencadenará el quiebre de toda su familia.

Por otro lado, el nuevo romance de la doctora no será del agrado de Ali, quien no dudará en dejar las cosas claras con Aras.

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