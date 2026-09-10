Programas Programación Señal en vivo

La tarde en familia de Asya enloquece a Derín | Capítulo 38 | Traicionada

Nicole Gonzalez
Por Nicole Gonzalez

Periodista Digital

En este capítulo de Traicionada, Volkan fue hasta la casa de Asya para pasar una agradable tarde junto a su hijo, situación que sacó de quicio a Derin, quien no aguantó los celos por aquella reunión familiar.

Al no soportar su molestia, tomó la decisión de ir a buscarlo, pero al momento de llegar a destino escuchó una confesión de Volkan que la destruyó por completo.

Mientras el ingeniero intenta remediar la situación planteándole a Derin un impactante ultimátum, Asya comienza a dudar cada vez más de los verdaderos sentimientos de su exmarido.

Recuerda que puedes disfrutar de los nuevos capítulos a partir de las 17:00 horas en MiCHV a través de dispositivos móviles iPhone y AndroidSmart TV y el sitio web michv.cl.

Revisa el capítulo completo de Traicionada: Historia de un engaño a continuación:

 

 

Seguir en Seguir en

Relacionados