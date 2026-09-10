La tarde en familia de Asya enloquece a Derín | Capítulo 38 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada, Volkan fue hasta la casa de Asya para pasar una agradable tarde junto a su hijo, situación que sacó de quicio a Derin, quien no aguantó los celos por aquella reunión familiar.

Al no soportar su molestia, tomó la decisión de ir a buscarlo, pero al momento de llegar a destino escuchó una confesión de Volkan que la destruyó por completo.

Mientras el ingeniero intenta remediar la situación planteándole a Derin un impactante ultimátum, Asya comienza a dudar cada vez más de los verdaderos sentimientos de su exmarido.

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