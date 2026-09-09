La obsesión de Volkan por Asya provoca el caos en la familia Güçlü | Capítulo 37 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada, Volkan intentó demostrarle a Asya que él no fue el responsable de robar la fotografía de la galería de Sinan, algo que descolocó a Derin y provocó un peligroso accidente.

Mientras tanto, los temores de Gönül por la mala racha de su familia harán que por fin desista de sus maliciosos planes hacia la doctora Yilmaz, motivada por un incriminador video de Volkan que podría cambiarlo todo.

Aunque el ingeniero parece decidido a retomar su vida junto a su exesposa y su hijo, las intenciones de Asya lo mantendrán alejado pese a los intentos paralelos de Ali de juntarlos.

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