La histeria de Derin obligará a Gönül a tomar las riendas | Capítulo 76 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Asya conversará con Ali sobre una importante decisión sobre su relación con Aras. Mientras tanto, su exesposo seguirá de cerca sus pasos.

Por otro lado, la relación entre Volkan y Derin atravesará un momento cada vez más complejo, luego de que él comience a reunir antecedentes para demostrar que su esposa no se encuentra en las condiciones que aparenta. La situación provocará una nueva crisis emocional en su hija que Gönül intentará contener.

Además, el pasado de Aras comenzará a generar nuevas interrogantes, mientras una persona cercana a su historia anterior podría estar más cerca de descubrir su paradero.

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