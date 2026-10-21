La familia Güçlü no oculta su desagrado por el regreso de Asya | Capítulo 67 | Traicionada 

En este nuevo capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Derin no duda en visitar el hospital para enfrentar a Asya y dejar las cosas claras respecto a su relación con Volkan y manifestarle que no permitirá que interfiera con su matrimonio.

Por otro lado, Gönül no oculta su desagrado por la incorporación de Bahar en su familia luego de que se casara con su hermano Mert. Esto desencadenará una serie de desencuentros en la cena, cuya tensión crecerá cada vez más.

Además, Selçuk mantendrá una compleja conversación con Nil, quien descubrirá el importante rol de él en el restaurante donde ahora trabaja.

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