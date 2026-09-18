La familia de Derin tomó medidas drásticas para encontrarla | Capítulo 44 | Traicionada

La investigación por la desaparición de Derin sigue causando estragos en la familia de los Guclu; las pocas pistas sobre su paradero no hacen más que aumentar la tensión en este nuevo capítulo de Traicionada.

Una de las más afectadas fue Gonul, quien sufrió una crisis al no poder obtener información sobre su hija, pero su hijo buscó la forma de que no cayera más en la desesperación.

Este caso también salpicó a Asya, ya que sus vecinos manifestaron su descontento por los escándalos de los que constantemente son testigos en el frontis de la casa de la doctora. Situación que despertó las sospechas de la policía.

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