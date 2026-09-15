La desaparición de Derin abre una gran incógnita y todos son sospechosos | Capítulo 41 | Traicionada

En este nuevo capítulo de Traicionada, Volkan recibió una misteriosa llamada de su esposa, quien estaba en una peligrosa situación que de inmediato levantó todas las alarmas.

Sin poder contactarse con Derin después de eso, Volkan avisó a la policía de este antecedente, desatando una investigación en la que parecen haber más culpables que inocentes.

En medio del caos, Melih deberá decidir si cree en la inocencia del esposo de Derin o si confiará en la incriminatoria evidencia que va apareciendo, como un misterioso diario.

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