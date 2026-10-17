La crisis de Derin hará que Gönül tome cartas en el asunto | Capítulo 64 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Derin se enterará de que su familia compartió con Asya durante la boda de Bahar, una noticia que despertará sus inseguridades y provocará una fuerte reacción emocional.

Debido a esto, Gönül intentará intervenir para controlar la situación y evitar que el conflicto siga escalando, tratando de ponerle un duro ultimátum a Volkan que involucra a su hijo, Ali.

Por su parte, Asya enfrentará nuevos conflictos en su maternidad y encontrará un inesperado aliado que la acompañará cuando las cosas se pongan difíciles.

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