Gönül destapará el secreto de Volkan y Bahar sufrirá un inesperado malestar | Capítulo 69 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Gönül descubrirá que Volkan actuó a espaldas de la familia, lo que provocará un tenso enfrentamiento entre ambos. Sin embargo, la situación dará un giro cuando salga a la luz quién está detrás de la compra de la propiedad.

Por otro lado, Bahar sufrirá un mareo que encenderá las alertas de su entorno, mientras la policía encontrará nuevas inconsistencias en los antecedentes del misterioso paciente de Asya y comenzará a cuestionar su pérdida de memoria.

Además, Derya vivirá un inesperado acercamiento cuando un hombre muestre interés en ella. ¿Será esta su nueva oportunidad en el amor?

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