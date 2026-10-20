El secreto de Ali saldrá a la luz y Derin ocultará una terrible verdad | Capítulo 65 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Asya recibirá una dolorosa noticia sobre Ali y su vida en Estambul y buscará apoyo en Volkan para enfrentar lo que está ocurriendo. Incluso aunque su hijo trate de mantenerlos alejados de eso.

Por otro lado, la doctora se enterará de la complicada situación que enfrenta el hospital, mientras que Volkan intentará recuperar su casa y averigua quién está detrás de la compra.

Estas nuevas situaciones harán que Asya tome una drástica decisión sobre su nueva vida, que amenaza con perturbar la paz de Derin y Gönül en Tekirdağ.

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