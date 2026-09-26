El rescate de Asya y Derin cobró una víctima | Capítulo 50 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada, Asya intenta apaciguar la compleja situación de Derin y busca intervenir para protegerla de sus secuestradores, quienes tienen oscuros planes para ella.

Mientras tanto, las declaraciones de Nazan sobre Faruk generan nuevas dudas sobre lo ocurrido, mientras Volkan y Bahar siguen sus movimientos luego de encontrarla en una situación sospechosa.

La tensión explotó cuando la policía y Volkan llegan hasta la cabaña donde se encuentran cautivas Derin y Asya, dando paso a un peligroso enfrentamiento que podría cambiar el destino de los involucrados.

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