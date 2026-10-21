El gran regreso de Asya remueve antiguos rencores | Capítulo 66 | Traicionada

En este imperdible capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, el regreso de Asya a Tekirdağ seguirá generando tensiones, especialmente entre Volkan y Derin, quien le reprochará a su marido no haberle contado que la doctora había vuelto al hospital.

Además, Derin insistirá a sus padres sobre sus planes de vender su casa para comenzar una nueva etapa junto a Volkan, mientras Selçuk sorprenderá a Nil con una inesperada propuesta que podría cambiar su percepción de él.

Por su parte, Ali continuará distanciado de su padre, y un misterioso visitante llegará hasta el paciente que permanece bajo el cuidado de Asya, cuyo pasado está marcado por un accidente y una pérdida de memoria.

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