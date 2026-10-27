¡El engaño de Derin se derrumbará gracias a Melih! | Capítulo 71 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Melih será testigo de una situación que podría cambiarlo todo sobre el accidente de Derin. La revelación lo llevará a buscar respuestas y compartir sus sospechas con Gönül.

Por otro lado, el misterioso paciente de Asya comenzará a recuperar fragmentos de su identidad al recordar su nombre, y su pasado parece estar entrelazado con Derin, quien quedará impactada al reconocerlo.

Mientras tanto, Asya comenzará a desenredar los enigmas que aún quedan por resolver, mientras Ali y Nil se encariñan cada vez más con el nuevo hombre que la doctora trajo a su vida.

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