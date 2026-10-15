Derin y Asya se enfrentan a una peligrosa situación | Capítulo 63 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Derin deberá enfrentar las consecuencias de sus decisiones mientras mantiene cautiva a Asya en su auto.

Afectada por su pasado con Volkan, la joven revivirá los inicios de su relación mientras pierde más y más el control sobre sus emociones, dando pie a intensas situaciones que las pondrán en riesgo a ambas.

Por su parte, Volkan hará lo que sea para rescatar a Asya de ese escenario, sin saber las repercusiones que habrá para su expareja y su actual esposa.

Entérate de todo lo que ocurrirá en Traicionada: Historia de un engaño y mira sus próximos episodios antes de su estreno en televisión a través de MiCHV. Los capítulos están disponibles desde las 17:00 horas en la aplicación para iPhone y Android, Smart TV y en michv.cl.