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Derin sorprenderá a Asya con un peligroso viaje al pasado | Capítulo 62 | Traicionada

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Derin forzará a Asya a ir hasta un lugar muy especial de su historia con Volkan, donde recordará cómo comenzó su romance con el empresario.

Por lo mismo, la tensión entre ambas mujeres aumentará durante el trayecto, mientras Asya intentará mantener el control de una situación cada vez más complicada.

Además, Gönül, la madre de Derin, sufrirá un colapso que encenderá las alarmas de su entorno. Un suceso en el que Asya tendrá un rol clave.

Descubre qué más sucederá en Traicionada: Historia de un engaño y disfruta los próximos capítulos antes de su emisión en televisión a través de MiCHV. Accede desde las 17:00 horas en la app para iPhone y Android, Smart TV o en michv.cl.

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