Asya tiene dudas sobre su relación con Aras | Capítulo 74 | Traicionada

En este nuevo capítulo de Traicionada, Bahar le revela a Asya la verdadera situación de Derin respecto a su presunta parálisis, por lo que evaluará qué hacer con dicha información.

Por su parte, Derin pone al tanto a su madre que Volkan fue testigo de un romántico momento entre la doctora y Aras, sin saber que protagonizó una violenta pelea al respecto.

Mientras, Aras sigue buscando pistas de su pasado, pero a su vez defiende a Asya de los rumores que circulan a su alrededor sobre ambos.

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