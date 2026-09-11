Asya perderá la paciencia con Derin tras descubrir su trampa | Capítulo 39 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada, los celos de Derin la llevarán a usar el polémico video de Volkan arrinconando a Asya en su casa para vengarse de ambos, desatando un nuevo escándalo en Tekirdağ.

Sospechando de las intenciones y planes de su propia hija, Gönül se convencerá de que la única forma de ayudarla es tomando una drástica decisión sobre su matrimonio con Volkan.

Mientras tanto, Melih tratará de enmendar las asperezas que la intervención de su hermana dejaron en su relación con Bahar, a quien no puede sacar de su cabeza.

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