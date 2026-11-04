Antiguos fantasmas de Aras ponen en duda su relación con Asya | Capítulo 77 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Haluk encaró a su esposa Gölün por una serie de mentiras que le ha descubierto, por lo que intentará separarse de ella.

Mientras tanto, Bahar tendrá una fuerte discusión con Mert por revelar la verdad detrás de la falsa enfermedad de Derín, lo que provocará un gran quiebre en su relación.

Por su parte Leyla, la misteriosa mujer con la que Derin tiene contacto, viajará a Estabul para resolver unos asuntos pendientes con Aras, quien sigue construyendo su relación con Asya.

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