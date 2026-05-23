Un menú lleno de risas: Las recetas de Paty Cofré y Mauricio Flores en La Divina Comida

Paty Cofré y Mauricio Flores regresaron a La Divina Comida: Desafío Duplas para compartir su impecable preparación que buscó dejar sin palabras a sus comensales. La velada especial tuvo como requisito ser un menú inspirado en la comida mexicana.

Entrada: Fajitas Bim Bam Bum Fajitas de camarón con guacamole. Ingredientes: 12 masas de fajitas

400 gramos de queso granulado

500 gramos Camarones

1 pimentón rojo

1 pimentón verde

1 pimentón amarillo

1 cebolla morada

Sal

Aceite

400 gramos de guacamole Preparación: Cortamos las verduras en cubos. Llevamos la cebolla cortada en julianas a dorar en un sartén con un poco de aceite a fuego medio. Agregamos el pimentón rojo, amarillo y el pimentón verde. Agregamos sal y los camarones. Revolvemos hasta dorar todos los ingredientes por unos 10 minutos. Sobre un plato disponemos una masa de tortilla y agregamos la mezcla sobre la tortilla, luego un poco de queso, para luego finalizar con otra tortilla encima. Para emplatar, calentamos en un sartén o en un microondas las fajitas y decoramos con un pocillo de guacamole. Plato de fondo: Pinche pollo Pollo relleno con papas gratinadas. Ingredientes: 4 pechugas de pollo

200 gramos de queso crema

200 gramos de jamón serrano

300 gramos de queso mantecoso

400 gramos de espinaca

400 gramos de tocino

800 gramos de papas

Aceite de oliva

4 dientes de ajo

Romero

400 Gramos de porotos negros Preparación: Iniciamos con las pechugas, cortando por la mitad, haciendo un corte horizontal, haciendo un corte mariposa. Sobre una tabla, ordenamos 4 láminas de tocino de forma vertical para luego poner encima una mariposa de pollo abierta. Sobre la pechuga abierta agregamos queso crema hasta cubrir por completo; sobre el queso crema agregamos el jamón serrano, luego hojas de espinaca y, para finalizar, láminas de queso mantecoso. Aplastamos con las manos y luego enrollamos de abajo hacia arriba, dejando el tocino en su cara exterior. Una vez listo, llevamos el rollo de pollo relleno a una fuente apta para el horno, cocinamos a 180° por 35-40 minutos. Lavamos las papas y cortamos en trozos medianos con cáscara. En una fuente apta para horno agregamos las papas cortadas, aliñamos a gusto y llevamos al horno por 40 minutos a 180° o hasta que estén blandas por completo. Los porotos negros los dejamos remojando la noche anterior la cantidad deseada. Al día siguiente, retiramos del agua, colando y lavando porotos. Luego, llevamos a una olla con agua hasta que cubra por completo los porotos, agregamos aliños a gusto y llevamos a fuego medio-bajo por 35 a 45 minutos. Postre: Dulces chingón Flan de dulce de leche con caramelo. Ingredientes: Premezcla flan de chocolate

Frutillas

Merenguitos

Manjar Preparación: Preparamos el flan según las indicaciones de la caja. Decoramos con frutillas, manjar y merenguitos.