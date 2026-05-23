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Un menú lleno de risas: Las recetas de Paty Cofré y Mauricio Flores en La Divina Comida

Jose Espinoza
Por Jose Espinoza

Periodista Digital

Paty Cofré y Mauricio Flores regresaron a La Divina Comida: Desafío Duplas para compartir su impecable preparación que buscó dejar sin palabras a sus comensales. La velada especial tuvo como requisito ser un menú inspirado en la comida mexicana.

Entrada: Fajitas Bim Bam Bum

Fajitas de camarón con guacamole.

Ingredientes:

  • 12 masas de fajitas
  • 400 gramos de queso granulado
  • 500 gramos Camarones
  • 1 pimentón rojo
  • 1 pimentón verde
  • 1 pimentón amarillo
  • 1 cebolla morada
  • Sal
  • Aceite
  • 400 gramos de guacamole

Preparación:

  1. Cortamos las verduras en cubos.
  2. Llevamos la cebolla cortada en julianas a dorar en un sartén con un poco de aceite a fuego medio.
  3. Agregamos el pimentón rojo, amarillo y el pimentón verde.
  4. Agregamos sal y los camarones. Revolvemos hasta dorar todos los ingredientes por unos 10 minutos.
  5. Sobre un plato disponemos una masa de tortilla y agregamos la mezcla sobre la tortilla, luego un poco de queso, para luego finalizar con otra tortilla encima.
  6. Para emplatar, calentamos en un sartén o en un microondas las fajitas y decoramos con un pocillo de guacamole.

Plato de fondo: Pinche pollo

Pollo relleno con papas gratinadas.

Ingredientes:

  • 4 pechugas de pollo
  • 200 gramos de queso crema
  • 200 gramos de jamón serrano
  • 300 gramos de queso mantecoso
  • 400 gramos de espinaca
  • 400 gramos de tocino
  • 800 gramos de papas
  • Aceite de oliva
  • 4 dientes de ajo
  • Romero
  • 400 Gramos de porotos negros

Preparación:

  1. Iniciamos con las pechugas, cortando por la mitad, haciendo un corte horizontal, haciendo un corte mariposa.
  2. Sobre una tabla, ordenamos 4 láminas de tocino de forma vertical para luego poner encima una mariposa de pollo abierta.
  3. Sobre la pechuga abierta agregamos queso crema hasta cubrir por completo; sobre el queso crema agregamos el jamón serrano, luego hojas de espinaca y, para finalizar, láminas de queso mantecoso.
  4. Aplastamos con las manos y luego enrollamos de abajo hacia arriba, dejando el tocino en su cara exterior.
  5. Una vez listo, llevamos el rollo de pollo relleno a una fuente apta para el horno, cocinamos a 180° por 35-40 minutos.
  6. Lavamos las papas y cortamos en trozos medianos con cáscara.
  7. En una fuente apta para horno agregamos las papas cortadas, aliñamos a gusto y llevamos al horno por 40 minutos a 180° o hasta que estén blandas por completo.
  8. Los porotos negros los dejamos remojando la noche anterior la cantidad deseada.
  9. Al día siguiente, retiramos del agua, colando y lavando porotos. Luego, llevamos a una olla con agua hasta que cubra por completo los porotos, agregamos aliños a gusto y llevamos a fuego medio-bajo por 35 a 45 minutos.

Postre: Dulces chingón

Flan de dulce de leche con caramelo.

Ingredientes:

  • Premezcla flan de chocolate
  • Frutillas
  • Merenguitos
  • Manjar

Preparación:

  1. Preparamos el flan según las indicaciones de la caja.
  2. Decoramos con frutillas, manjar y merenguitos.
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