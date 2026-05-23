Un menú lleno de risas: Las recetas de Paty Cofré y Mauricio Flores en La Divina Comida

Paty Cofré y Mauricio Flores regresaron a La Divina Comida: Desafío Duplas para compartir su impecable preparación que buscó dejar sin palabras a sus comensales. La velada especial tuvo como requisito ser un menú inspirado en la comida mexicana.
Entrada: Fajitas Bim Bam Bum
Fajitas de camarón con guacamole.
Ingredientes:
- 12 masas de fajitas
- 400 gramos de queso granulado
- 500 gramos Camarones
- 1 pimentón rojo
- 1 pimentón verde
- 1 pimentón amarillo
- 1 cebolla morada
- Sal
- Aceite
- 400 gramos de guacamole
Preparación:
- Cortamos las verduras en cubos.
- Llevamos la cebolla cortada en julianas a dorar en un sartén con un poco de aceite a fuego medio.
- Agregamos el pimentón rojo, amarillo y el pimentón verde.
- Agregamos sal y los camarones. Revolvemos hasta dorar todos los ingredientes por unos 10 minutos.
- Sobre un plato disponemos una masa de tortilla y agregamos la mezcla sobre la tortilla, luego un poco de queso, para luego finalizar con otra tortilla encima.
- Para emplatar, calentamos en un sartén o en un microondas las fajitas y decoramos con un pocillo de guacamole.
Plato de fondo: Pinche pollo
Pollo relleno con papas gratinadas.
Ingredientes:
- 4 pechugas de pollo
- 200 gramos de queso crema
- 200 gramos de jamón serrano
- 300 gramos de queso mantecoso
- 400 gramos de espinaca
- 400 gramos de tocino
- 800 gramos de papas
- Aceite de oliva
- 4 dientes de ajo
- Romero
- 400 Gramos de porotos negros
Preparación:
- Iniciamos con las pechugas, cortando por la mitad, haciendo un corte horizontal, haciendo un corte mariposa.
- Sobre una tabla, ordenamos 4 láminas de tocino de forma vertical para luego poner encima una mariposa de pollo abierta.
- Sobre la pechuga abierta agregamos queso crema hasta cubrir por completo; sobre el queso crema agregamos el jamón serrano, luego hojas de espinaca y, para finalizar, láminas de queso mantecoso.
- Aplastamos con las manos y luego enrollamos de abajo hacia arriba, dejando el tocino en su cara exterior.
- Una vez listo, llevamos el rollo de pollo relleno a una fuente apta para el horno, cocinamos a 180° por 35-40 minutos.
- Lavamos las papas y cortamos en trozos medianos con cáscara.
- En una fuente apta para horno agregamos las papas cortadas, aliñamos a gusto y llevamos al horno por 40 minutos a 180° o hasta que estén blandas por completo.
- Los porotos negros los dejamos remojando la noche anterior la cantidad deseada.
- Al día siguiente, retiramos del agua, colando y lavando porotos. Luego, llevamos a una olla con agua hasta que cubra por completo los porotos, agregamos aliños a gusto y llevamos a fuego medio-bajo por 35 a 45 minutos.
Postre: Dulces chingón
Flan de dulce de leche con caramelo.
Ingredientes:
- Premezcla flan de chocolate
- Frutillas
- Merenguitos
- Manjar
Preparación:
- Preparamos el flan según las indicaciones de la caja.
- Decoramos con frutillas, manjar y merenguitos.