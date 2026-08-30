Una dupla de película: Yaz Vázquez y Claudia Conserva se la jugaron con novedosas propuestas en La Divina Comida

Las participantes sorprendieron a sus invitados en La Divina Comida: Desafío Duplas con una carta inspirada en la pantalla grande, donde combinaron preparaciones frescas, sabores italianos y un clásico dulce para cerrar la velada. Revisa el detalle de sus recetas.

Entrada: Oppenjaime

Tabulé

Ingredientes:

1 taza de burgol

2 tazas de perejil

½ taza de menta

1 tomate

1 cebollín

½ taza de jugo de limón

Aceite de oliva

Sal

Hojas de lechuga

Preparación:

1.- En un bowl hidratamos el burgol en 2 tazas de agua fría hasta que duplique su tamaño.

2.- Picamos la menta, el perejil, el tomate y el cebollín. Llevamos todo a un bowl y mezclamos.

3.- Agregamos jugo de limón, sal y oliva a gusto.

Plato de fondo: Comer, gozar y entrenar

Pasta con salsa roja, estilo napolitana, con queso parmesano arriba

Ingredientes:

4 porciones de pasta larga en seco

1 cebolla morada

200 gramos de champiñones royal

200 gramos de champiñones shitake

200 gramos de champiñones portobello

2 dientes de ajo negro

Hojas de 1 ramita de romero

2 hojas de laurel

1 cucharadita de orégano

Nuez moscada

4 cucharadas de vino blanco

600 gramos de passata de tomate

300 gramos de parmesano

Sal

Pimienta

Oliva

Preparación:

1.- En un sartén a fuego medio, doramos con un poco de aceite de oliva la cebolla picada en cubos pequeños. Una vez lista, agregamos el ajo, orégano, romero y el laurel. Revolvemos.

2.- Agregamos todos los tipos de champiñones previamente picados. Revolvemos.

3.- Agregamos pimienta y sal a gusto, una pizca de nuez moscada y el vino blanco. Revolvemos.

4.- Agregamos passata de tomate, bajamos el fuego a medio-bajo y revolvemos constantemente para evitar que salte la salsa por unos 5 a 8 minutos o hasta que empiece a hervir la salsa.

5.- Agregamos 4 cucharadas de queso parmesano rallado, revolvemos y retiramos del fuego. Reservamos.

6.- En una olla agregamos agua hervida con sal a fuego medio. Cantidad de agua en base a las instrucciones de la pasta elegida. Llevamos la pasta a hervir cuando el agua comience a tener burbujas. Dejamos por 6 a 8 minutos según el tipo de pasta o en base a las instrucciones de preparación del fabricante. Una vez lista la pasta, retiramos con una pinza o colador de mano, reservando parte del agua de la cocción.

7.- En el sartén listo del punto 5 a fuego medio-alto, agregamos la pasta recién retirada del punto 6 y uno o dos cucharones del agua de cocción de la pasta. Revolvemos bien por unos 2 minutos y una vez estén todos los ingredientes bien integrados, retiramos del fuego y emplatamos.

8.- Terminamos con un poco de parmesano rallado encima y hojas de albahaca recién picadas a gusto.

Postre: La sustancia

Torta de merengue, lúcuma y frutilla

Ingredientes:

3 discos de merengue

220 gramos de crema para batir

5 cucharadas de azúcar flor

100 gramos de frutillas

100 gramos de pulpa de lúcuma

Merenguitos

Preparación:

1.- Con la ayuda de una batidora de mano o de pedestal, batimos la crema previamente refrigerada por mínimo 18 horas. Reservar 4 a 6 cucharadas de crema sin batir.

2.- Una vez duplique su tamaño, agregamos el azúcar flor. Agregamos la pulpa de lúcuma previamente disuelta en la crema reservada del punto 1.

3.- En un plato intercalamos capas de merengue, crema de lúcuma y frutillas hasta terminar las 3 capas. Envolvemos con aluminio o alusa, evitando tocar la crema.

4.- Llevamos al congelador por mínimo 12 horas.

5.- Retiramos del congelador y llevamos a refrigerar por 20 a 30 minutos antes de emplatar y decoramos con frutillas y merenguitos.