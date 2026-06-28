Un menú con sabor urbano: Los Power Peralta apostaron por una propuesta internacional en La Divina Comida

Los hermanos Raúl y Gabriel Peralta, mejor conocidos como los Power Peralta, llegaron a La Divina Comida: Desafío Duplas con un menú que reflejó su estilo versátil, su aura única y la experiencia que han adquirido en sus viajes alrededor del mundo. Revisa el paso a paso de sus platillos a continuación.

Entrada: Trilogía Wow / Wow Trilogy

Trilogía tártaros de atún, salmón y camarón en conos de masa

Ingredientes:

8 conitos de masa para rellenar

Brotes de rábano y alfalfa

Tartar de camarón

500 gramos de camarones cocidos

½ cebolla morada

½ taza de cilantro

Leche de tigre

Tartar de salmón

300 gramos de salmón crudo

½ pepino

½ cebolla morada

½ taza de cilantro

1 cucharada de zeste de limón sutil

4 cucharadas de pulpa de maracuyá

¼ taza de jugo de limón sutil

Sal y pimienta

Tartar de atún

300 gramos de atún crudo

2 cebollines, solo la parte verde

1 cucharada de semillas de sésamo

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de mayonesa

1 cucharada de aceite de sésamo

Sal y pimienta

Leche de tigre

½ taza de jugo de limón sutil

½ taza de reineta

¼ cebolla morada

2 ramas de apio

1 taza de tallos de cilantro

1 trozo pequeño de jengibre

1 diente de ajo

Sal y pimienta

Preparación

1.- Cortamos los camarones previamente cocidos, el salmón y el atún en cubos muy pequeños. La cebolla morada, el pepino también en cubos pequeños. Picamos también las hojas de cilantro y el cebollín. Reservamos.

Camarones

2.- En un pocillo o bowl agregamos los camarones, el cilantro, la cebolla morada y la leche de tigre. Rectificamos sabor con sal y pimienta.

Salmón

3.- En un pocillo o bowl agregamos el salmón, la pulpa de maracuyá, el pepino, cilantro, cebolla morada, zeste de limón, jugo de limón. Rectificamos sabor con sal y pimienta.

Atún

4.- En un pocillo o bowl agregamos el atún, agregamos la soya, el aceite de sésamo, cebollín, mayonesa. Rectificamos sabor con sal y pimienta.

Leche de tigre

5.- Llevamos al vaso de una juguera todos los ingredientes hasta generar una mezcla homogénea y ligeramente espesa. Podemos agregar más jugo de limón a gusto.

Para finalizar, en un plato disponemos una capa de los brotes; aliñamos con un poco de leche de tigre. Sobre esta cama de brotes sumamos un conito relleno de cada tipo de tartar.

Plato de fondo: Bao Power con la nota secreta

Baos de cerdo caramelizado con pepinillos, zanahoria encurtida, semillas de mostaza y perejil

Ingredientes:

8 baos

1 costillar de cerdo

Jugo de 2 naranjas

1 cucharada zeste de naranja

4 cucharadas de azúcar

1 cucharada de salsa hoisin

1 cucharada de aceite de sésamo

1 cucharada de vinagre de manzana

1 cucharada de salsa de soya

1 diente de ajo picado

1 cucharada de jengibre picado o rallado

Aceite

Sal y pimienta

Zanahorias encurtidas

Semillas de mostaza encurtidas

Pepinillo encurtido agridulce

Hojas de perejil

Preparación:

Cerdo

1.- En un bowl agregamos el jugo de naranja, zeste, azúcar, salsa hoisin, aceite de sésamo, vinagre de manzana, salsa de soya, ajo y jengibre. Revolvemos e integramos bien.

2.- Llevamos a precalentar un sartén a fuego medio-alto por 1 a 2 minutos. Agregamos 1 cucharadita de aceite, agregamos el cerdo y sellamos bien por ambos lados. 2 a 3 minutos por lado.

3.- Una vez listo, retiramos del fuego y llevamos a una fuente profunda apta para horno. Agregamos el líquido del punto 1 y llevamos tapado con papel aluminio al horno por 3 horas y ½ a 150º.

4.- Una vez listo retiramos todos los huesos, si no salen fácilmente, llevamos por otros 20 minutos tapado al horno. Desmenuzamos bien el cerdo.

5.- En cada uno de los baos, agregamos inicialmente el cerdo, luego unas láminas de pepino y de zanahoria. Encima, unos toques de semillas de mostaza encurtidas y hojas de perejil a gusto.

Postre: Sweet finale

Banana pudding con plátanos caramelizados

Ingredientes:

Flan o pudding de vainilla premezcla

1 tarro de leche condensada

500 ml de crema para batir

300 gramos de galletas de champaña

4 plátanos

Preparación

Mezcla

1.- En un bowl agregamos el flan de vainilla previamente preparado junto con la leche condensada. Mezclamos con la ayuda de una batidora hasta homogeneizar.

2.- En otro bowl batimos la crema hasta duplicar su volumen. Debe estar previamente refrigerada por 12 a 24 horas.

3.- Agregamos la mezcla del punto 1 sin dejar de batir hasta lograr una mezcla homogénea. Llevamos a refrigerar por 12 horas.

4.- Cortamos láminas de plátano y reservamos 12 trozos. El resto lo mezclamos con un poco de la mezcla del punto 3.

5.- En un sartén agregamos a fuego medio una cucharada de azúcar y las 12 láminas del plátano previamente reservado. Dejamos hasta que doren por 2 a 3 minutos por lado o hasta que logren un tono ligeramente caramelo.

6.- Para emplatar en pocillos o vasos individuales, intercalamos capas de la mezcla del punto 3, luego la mezcla del punto 4 y encima galletas de champaña molidas hasta completar el vaso. Para finalizar, decoramos con 3 trozos de plátano caramelizado.