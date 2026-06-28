Programas Programación Señal en vivo

Un menú con sabor urbano: Los Power Peralta apostaron por una propuesta internacional en La Divina Comida

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

Los hermanos Raúl y Gabriel Peralta, mejor conocidos como los Power Peralta, llegaron a La Divina Comida: Desafío Duplas con un menú que reflejó su estilo versátil, su aura única y la experiencia que han adquirido en sus viajes alrededor del mundo. Revisa el paso a paso de sus platillos a continuación.

Entrada: Trilogía Wow / Wow Trilogy

Trilogía tártaros de atún, salmón y camarón en conos de masa

Ingredientes:

  • 8 conitos de masa para rellenar 
  • Brotes de rábano y alfalfa  

Tartar de camarón  

  • 500 gramos de camarones cocidos 
  • ½ cebolla morada  
  • ½ taza de cilantro  
  • Leche de tigre 

Tartar de salmón 

  • 300 gramos de salmón crudo 
  • ½ pepino 
  • ½ cebolla morada  
  • ½ taza de cilantro 
  • 1 cucharada de zeste de limón sutil  
  • 4 cucharadas de pulpa de maracuyá  
  • ¼ taza de jugo de limón sutil  
  • Sal y pimienta  

Tartar de atún  

  • 300 gramos de atún crudo 
  • 2 cebollines, solo la parte verde 
  • 1 cucharada de semillas de sésamo 
  • 2 cucharadas de salsa de soya 
  • 1 cucharada de mayonesa 
  • 1 cucharada de aceite de sésamo 
  • Sal y pimienta

Leche de tigre 

  • ½ taza de jugo de limón sutil  
  • ½ taza de reineta  
  • ¼ cebolla morada  
  • 2 ramas de apio 
  • 1 taza de tallos de cilantro 
  • 1 trozo pequeño de jengibre 
  • 1 diente de ajo  
  • Sal y pimienta  

Preparación  

1.- Cortamos los camarones previamente cocidos, el salmón y el atún en cubos muy pequeños. La cebolla morada, el pepino también en cubos pequeños. Picamos también las hojas de cilantro y el cebollín. Reservamos.

Camarones 

2.- En un pocillo o bowl agregamos los camarones, el cilantro, la cebolla morada y la leche de tigre. Rectificamos sabor con sal y pimienta.  

Salmón  

3.- En un pocillo o bowl agregamos el salmón, la pulpa de maracuyá, el pepino, cilantro, cebolla morada, zeste de limón, jugo de limón. Rectificamos sabor con sal y pimienta.  

Atún  

4.- En un pocillo o bowl agregamos el atún, agregamos la soya, el aceite de sésamo, cebollín, mayonesa. Rectificamos sabor con sal y pimienta.  

Leche de tigre 

5.- Llevamos al vaso de una juguera todos los ingredientes hasta generar una mezcla homogénea y ligeramente espesa. Podemos agregar más jugo de limón a gusto.  

Para finalizar, en un plato disponemos una capa de los brotes; aliñamos con un poco de leche de tigre. Sobre esta cama de brotes sumamos un conito relleno de cada tipo de tartar.  

Plato de fondo: Bao Power con la nota secreta

Baos de cerdo caramelizado con pepinillos, zanahoria encurtida, semillas de mostaza y perejil

Ingredientes:

  • 8 baos
  • 1 costillar de cerdo  
  • Jugo de 2 naranjas 
  • 1 cucharada zeste de naranja 
  • 4 cucharadas de azúcar 
  • 1 cucharada de salsa hoisin 
  • 1 cucharada de aceite de sésamo 
  • 1 cucharada de vinagre de manzana 
  • 1 cucharada de salsa de soya 
  • 1 diente de ajo picado  
  • 1 cucharada de jengibre picado o rallado 
  • Aceite  
  • Sal y pimienta 
  • Zanahorias encurtidas 
  • Semillas de mostaza encurtidas 
  • Pepinillo encurtido agridulce 
  • Hojas de perejil 

Preparación:  

Cerdo 

1.- En un bowl agregamos el jugo de naranja, zeste, azúcar, salsa hoisin, aceite de sésamo, vinagre de manzana, salsa de soya, ajo y jengibre. Revolvemos e integramos bien.  

2.- Llevamos a precalentar un sartén a fuego medio-alto por 1 a 2 minutos. Agregamos 1 cucharadita de aceite, agregamos el cerdo y sellamos bien por ambos lados. 2 a 3 minutos por lado.   

3.- Una vez listo, retiramos del fuego y llevamos a una fuente profunda apta para horno. Agregamos el líquido del punto 1 y llevamos tapado con papel aluminio al horno por 3 horas y ½ a 150º.

4.- Una vez listo retiramos todos los huesos, si no salen fácilmente, llevamos por otros 20 minutos tapado al horno. Desmenuzamos bien el cerdo.  

5.- En cada uno de los baos, agregamos inicialmente el cerdo, luego unas láminas de pepino y de zanahoria. Encima, unos toques de semillas de mostaza encurtidas y hojas de perejil a gusto.  

Postre: Sweet finale

Banana pudding con plátanos caramelizados 

Ingredientes: 

  • Flan o pudding de vainilla premezcla  
  • 1 tarro de leche condensada 
  • 500 ml de crema para batir 
  • 300 gramos de galletas de champaña 
  • 4 plátanos 

Preparación  

Mezcla 

1.- En un bowl agregamos el flan de vainilla previamente preparado junto con la leche condensada. Mezclamos con la ayuda de una batidora hasta homogeneizar.  

2.- En otro bowl batimos la crema hasta duplicar su volumen. Debe estar previamente refrigerada por 12 a 24 horas.   

3.- Agregamos la mezcla del punto 1 sin dejar de batir hasta lograr una mezcla homogénea. Llevamos a refrigerar por 12 horas.  

4.- Cortamos láminas de plátano y reservamos 12 trozos. El resto lo mezclamos con un poco de la mezcla del punto 3.

5.- En un sartén agregamos a fuego medio una cucharada de azúcar y las 12 láminas del plátano previamente reservado. Dejamos hasta que doren por 2 a 3 minutos por lado o hasta que logren un tono ligeramente caramelo. 

6.- Para emplatar en pocillos o vasos individuales, intercalamos capas de la mezcla del punto 3, luego la mezcla del punto 4 y encima galletas de champaña molidas hasta completar el vaso. Para finalizar, decoramos con 3 trozos de plátano caramelizado.

Seguir en Seguir en

Relacionados