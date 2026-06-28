Un menú con sabor urbano: Los Power Peralta apostaron por una propuesta internacional en La Divina Comida

Los hermanos Raúl y Gabriel Peralta, mejor conocidos como los Power Peralta, llegaron a La Divina Comida: Desafío Duplas con un menú que reflejó su estilo versátil, su aura única y la experiencia que han adquirido en sus viajes alrededor del mundo. Revisa el paso a paso de sus platillos a continuación.
Trilogía tártaros de atún, salmón y camarón en conos de masa
Tartar de camarón
Tartar de salmón
Tartar de atún
Leche de tigre
1.- Cortamos los camarones previamente cocidos, el salmón y el atún en cubos muy pequeños. La cebolla morada, el pepino también en cubos pequeños. Picamos también las hojas de cilantro y el cebollín. Reservamos.
Camarones
2.- En un pocillo o bowl agregamos los camarones, el cilantro, la cebolla morada y la leche de tigre. Rectificamos sabor con sal y pimienta.
Salmón
3.- En un pocillo o bowl agregamos el salmón, la pulpa de maracuyá, el pepino, cilantro, cebolla morada, zeste de limón, jugo de limón. Rectificamos sabor con sal y pimienta.
Atún
4.- En un pocillo o bowl agregamos el atún, agregamos la soya, el aceite de sésamo, cebollín, mayonesa. Rectificamos sabor con sal y pimienta.
Leche de tigre
5.- Llevamos al vaso de una juguera todos los ingredientes hasta generar una mezcla homogénea y ligeramente espesa. Podemos agregar más jugo de limón a gusto.
Para finalizar, en un plato disponemos una capa de los brotes; aliñamos con un poco de leche de tigre. Sobre esta cama de brotes sumamos un conito relleno de cada tipo de tartar.
Baos de cerdo caramelizado con pepinillos, zanahoria encurtida, semillas de mostaza y perejil
Cerdo
1.- En un bowl agregamos el jugo de naranja, zeste, azúcar, salsa hoisin, aceite de sésamo, vinagre de manzana, salsa de soya, ajo y jengibre. Revolvemos e integramos bien.
2.- Llevamos a precalentar un sartén a fuego medio-alto por 1 a 2 minutos. Agregamos 1 cucharadita de aceite, agregamos el cerdo y sellamos bien por ambos lados. 2 a 3 minutos por lado.
3.- Una vez listo, retiramos del fuego y llevamos a una fuente profunda apta para horno. Agregamos el líquido del punto 1 y llevamos tapado con papel aluminio al horno por 3 horas y ½ a 150º.
4.- Una vez listo retiramos todos los huesos, si no salen fácilmente, llevamos por otros 20 minutos tapado al horno. Desmenuzamos bien el cerdo.
5.- En cada uno de los baos, agregamos inicialmente el cerdo, luego unas láminas de pepino y de zanahoria. Encima, unos toques de semillas de mostaza encurtidas y hojas de perejil a gusto.
Banana pudding con plátanos caramelizados
Mezcla
1.- En un bowl agregamos el flan de vainilla previamente preparado junto con la leche condensada. Mezclamos con la ayuda de una batidora hasta homogeneizar.
2.- En otro bowl batimos la crema hasta duplicar su volumen. Debe estar previamente refrigerada por 12 a 24 horas.
3.- Agregamos la mezcla del punto 1 sin dejar de batir hasta lograr una mezcla homogénea. Llevamos a refrigerar por 12 horas.
4.- Cortamos láminas de plátano y reservamos 12 trozos. El resto lo mezclamos con un poco de la mezcla del punto 3.
5.- En un sartén agregamos a fuego medio una cucharada de azúcar y las 12 láminas del plátano previamente reservado. Dejamos hasta que doren por 2 a 3 minutos por lado o hasta que logren un tono ligeramente caramelo.
6.- Para emplatar en pocillos o vasos individuales, intercalamos capas de la mezcla del punto 3, luego la mezcla del punto 4 y encima galletas de champaña molidas hasta completar el vaso. Para finalizar, decoramos con 3 trozos de plátano caramelizado.