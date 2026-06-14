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Un menú con mucho flow: Las recetas con sabor urbano de Eskarcita y Disley Ramos en La Divina Comida

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

Disley Ramos y Eskarcita llegaron a La Divina Comida: Desafío Duplas con deliciosas preparaciones que reflejaron su esencia urbana y estuvieron cargadas de guiños a sus chispeantes personalidades. ¡Revisa el paso a paso de sus platillos a continuación! 

Entrada: Ella es la entrada del bloque

Tartar de salmón 

Ingredientes:

  • 800 gramos de salmón   
  • 1 mango  
  • 3 cucharadas de salsa de soya  
  • 1 a 2 Cucharadas de aceite de oliva 
  • 1 cucharada de mostaza  
  • ¼ taza de jugo de limón  
  • 1 palta  
  • 1 cucharadita de jengibre natural 
  • 1 cucharada de ciboulette  
  • Aceite de oliva 
  • Sal  
  • Pimienta  
  • Alcaparras  
  • Sésamo  

Preparación  

1.- Cortamos el salmón en cubos y lo llevamos a una fuente.  

2.- Pelamos y cortamos el mango y la palta en cubos. Reservamos.

3.- Agregamos a la fuente con el salmón la salsa de soya, aceite de oliva a gusto, mostaza, jengibre rallado o picado muy pequeño, el ciboulette, jugo de limón a gusto, sal y pimienta a gusto.  

4.- Para emplatar, con la ayuda de un molde o corta pasta, vamos armando por capas, primero el mango, luego la palta y terminamos con la mezcla de salmón.  

Podemos decorar con algunas alcaparras y semillas de sésamo. Y acompañar con galletas o tostadas.  

Plato de fondo: Hasta que choque el hueso

Filete salteado con puré de camote

Ingredientes:

  • 1 kilo de filete  
  • 2 dientes de ajo 
  • 1 tomate grande 
  • 1 cebolla morada grande 
  • Aceite  
  • 3 cebollines  
  • 1 cucharada de salsa de ostra  
  • 2 cucharadas de salsa de soya  
  • Sal 

Puré

  • 6 papas camote 
  • ¼ taza de crema de leche  
  • 1 cucharada de queso crema  
  • Sal 

Preparación:

Salteado 

1.- Cortamos la carne en tiras delgadas y no tan pequeñas. Reservamos.

2.- En un sartén a fuego medio alto, agregamos aceite y los dientes de ajo enteros y pelados.  

3.- Una vez el sartén esté con temperatura, agregamos la carne. Doramos por unos 4 minutos, intentando voltear los trozos durante el proceso.  

4.- Cortamos el cebollín en trozos medianos, el tomate con cáscara previamente lavado, retiramos el interior con pepas, la cebolla en trozos grandes y separamos por capas y descartamos el centro de la cebolla.  

5.- Después de los 4 minutos de la carne, agregamos las verduras del punto anterior junto con la salsa de ostra, la salsa de soya. Revolvemos por unos 5 minutos más o hasta que la carne esté completamente cocida.

Puré

1.- Lavamos las papas camote y cortamos el camote en trozos.  

2.- Llevamos a una olla a fuego medio alto con agua hasta que estén completamente blandas, por unos 10 a 15 minutos.  

3.- Retiramos del agua y dejamos en un colador. 

4.- Agregamos a una fuente o bowl el camote, procesamos con una mini primer. Solo un poco o hasta que esté parcialmente molido.  

5.- Agregamos la crema, el queso crema, sal a gusto y procesamos nuevamente solo hasta integrar todo.  

Para emplatar, podemos montar el saltado en una masa frita y en un costado el puré.  

POSTRE: Y postre sí, casa no

Panna cotta 

Ingredientes:

  • 400 ml de crema de leche 
  • 4 cucharadas de crema de coco  
  • 50 gramos de azúcar  
  • 3 cucharadas de láminas de coco  
  • 2 hojas de colapez 

Salsa de maracuyá  

  • 200 gramos de pulpa de maracuyá  
  • 100 gramos de azúcar  
  • ½ taza de agua  

Preparación:

1.- Agregamos a una olla la crema de leche y la crema de coco, las láminas de coco y el azúcar. Llevamos a fuego medio bajo hasta que comience a tomar temperatura la mezcla, no tiene que hervir. Revolver constantemente para evitar que se pegue.

2.- Agregamos el colapez previamente hidratado en agua caliente. Y revolvemos hasta que esté completamente disuelto el colapez; nunca dejar de revolver. Una vez listo, retiramos del fuego y llevamos a una fuente o pocillos individuales que resistan temperatura.

3.- Una vez la mezcla esté tibia a fría, llevamos a refrigerar por 4 a 5 horas.

Salsa de maracuyá 

1.- Llevamos a fuego medio bajo todos los ingredientes en una olla y revolvemos hasta lograr el punto deseado. Debe quedar con la consistencia de una mermelada líquida.

Para emplatar, agregamos la salsa sobre la mezcla del punto 3 una vez fría. 

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