Un menú con mucho flow: Las recetas con sabor urbano de Eskarcita y Disley Ramos en La Divina Comida

Disley Ramos y Eskarcita llegaron a La Divina Comida: Desafío Duplas con deliciosas preparaciones que reflejaron su esencia urbana y estuvieron cargadas de guiños a sus chispeantes personalidades. ¡Revisa el paso a paso de sus platillos a continuación!

Entrada: Ella es la entrada del bloque

Tartar de salmón

Ingredientes:

800 gramos de salmón

1 mango

3 cucharadas de salsa de soya

1 a 2 Cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de mostaza

¼ taza de jugo de limón

1 palta

1 cucharadita de jengibre natural

1 cucharada de ciboulette

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Alcaparras

Sésamo

Preparación

1.- Cortamos el salmón en cubos y lo llevamos a una fuente.

2.- Pelamos y cortamos el mango y la palta en cubos. Reservamos.

3.- Agregamos a la fuente con el salmón la salsa de soya, aceite de oliva a gusto, mostaza, jengibre rallado o picado muy pequeño, el ciboulette, jugo de limón a gusto, sal y pimienta a gusto.

4.- Para emplatar, con la ayuda de un molde o corta pasta, vamos armando por capas, primero el mango, luego la palta y terminamos con la mezcla de salmón.

Podemos decorar con algunas alcaparras y semillas de sésamo. Y acompañar con galletas o tostadas.

Plato de fondo: Hasta que choque el hueso

Filete salteado con puré de camote

Ingredientes:

1 kilo de filete

2 dientes de ajo

1 tomate grande

1 cebolla morada grande

Aceite

3 cebollines

1 cucharada de salsa de ostra

2 cucharadas de salsa de soya

Sal

Puré

6 papas camote

¼ taza de crema de leche

1 cucharada de queso crema

Sal

Preparación:

Salteado

1.- Cortamos la carne en tiras delgadas y no tan pequeñas. Reservamos.

2.- En un sartén a fuego medio alto, agregamos aceite y los dientes de ajo enteros y pelados.

3.- Una vez el sartén esté con temperatura, agregamos la carne. Doramos por unos 4 minutos, intentando voltear los trozos durante el proceso.

4.- Cortamos el cebollín en trozos medianos, el tomate con cáscara previamente lavado, retiramos el interior con pepas, la cebolla en trozos grandes y separamos por capas y descartamos el centro de la cebolla.

5.- Después de los 4 minutos de la carne, agregamos las verduras del punto anterior junto con la salsa de ostra, la salsa de soya. Revolvemos por unos 5 minutos más o hasta que la carne esté completamente cocida.

Puré

1.- Lavamos las papas camote y cortamos el camote en trozos.

2.- Llevamos a una olla a fuego medio alto con agua hasta que estén completamente blandas, por unos 10 a 15 minutos.

3.- Retiramos del agua y dejamos en un colador.

4.- Agregamos a una fuente o bowl el camote, procesamos con una mini primer. Solo un poco o hasta que esté parcialmente molido.

5.- Agregamos la crema, el queso crema, sal a gusto y procesamos nuevamente solo hasta integrar todo.

Para emplatar, podemos montar el saltado en una masa frita y en un costado el puré.

POSTRE: Y postre sí, casa no

Panna cotta

Ingredientes:

400 ml de crema de leche

4 cucharadas de crema de coco

50 gramos de azúcar

3 cucharadas de láminas de coco

2 hojas de colapez

Salsa de maracuyá

200 gramos de pulpa de maracuyá

100 gramos de azúcar

½ taza de agua

Preparación:

1.- Agregamos a una olla la crema de leche y la crema de coco, las láminas de coco y el azúcar. Llevamos a fuego medio bajo hasta que comience a tomar temperatura la mezcla, no tiene que hervir. Revolver constantemente para evitar que se pegue.

2.- Agregamos el colapez previamente hidratado en agua caliente. Y revolvemos hasta que esté completamente disuelto el colapez; nunca dejar de revolver. Una vez listo, retiramos del fuego y llevamos a una fuente o pocillos individuales que resistan temperatura.

3.- Una vez la mezcla esté tibia a fría, llevamos a refrigerar por 4 a 5 horas.

Salsa de maracuyá

1.- Llevamos a fuego medio bajo todos los ingredientes en una olla y revolvemos hasta lograr el punto deseado. Debe quedar con la consistencia de una mermelada líquida.

Para emplatar, agregamos la salsa sobre la mezcla del punto 3 una vez fría.