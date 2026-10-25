Un golpe de sabor y talento: Verónica Villarroel y Luis Jara trajeron deliciosas preparaciones a La Divina Comida

Los queridos jurados de Fiebre de Canto sacaron a relucir su talento culinario en La Divina Comida: Desafío Duplas, demostrando que su química va más allá de los escenarios. Revisa el paso a paso de sus recetas a continuación.
Carpaccio de locos en espejo de palta
1.- Comenzamos por laminar los locos de manera vertical para que las láminas queden más amplias.
2.- Pelamos y aplastamos bien la palta con la ayuda de un tenedor, condimentamos a gusto y agregamos la mayonesa y unas gotas de jugo de limón. Mezclamos bien de manera que la palta quede lo más homogénea posible y sin grumos.
Para emplatar, disponemos de un espejo de la mezcla de palta en la base; sobre la palta ponemos de forma ordenada las láminas de locos.
Finalizamos con unas gotas de limón, las alcaparras y parmesano recién rallado, a gusto.
Pasta con mariscos
1.- Comenzamos por lavar y picar en cubos pequeños el pimentón y la cebolla. Lavamos y rallamos la zanahoria. Reservamos.
2.- En un sartén a fuego medio-alto con aceite de oliva, salteamos la cebolla. Una vez que comienza a cambiar de color, agregamos el pimentón y la zanahoria. Revolvemos y agregamos la pasta de ajo negro, sal y pimienta a gusto. Dejamos por unos 5 a 7 minutos, ahora a fuego medio.
3.- Agregamos los mariscos, revolvemos y dejamos por 2 minutos. Luego agregamos los camarones y el vino blanco. Revolvemos y dejamos por otros 3 a 4 minutos.
4.- Agregamos los tomates triturados, la crema y revolvemos. Una vez comience a hervir, retiramos del fuego.
5.- Cocinamos la pasta según las instrucciones del envase.
Para emplatar, agregamos la pasta en la base y encima una porción de salsa de mariscos. Finalizamos con queso parmesano recién rallado, a gusto.
Mousse de maracuyá
1.- Hidratamos la gelatina en polvo en un poco de agua tibia. Reservamos.
2.- Con la ayuda de una juguera mezclamos el resto de los ingredientes. Luego agregamos la gelatina y mezclamos nuevamente.
3.- Repartimos la mezcla en moldes individuales y llevamos a refrigerar por al menos 6 horas.
Para emplatar, podemos decorar con un poco de pulpa de maracuyá por encima.