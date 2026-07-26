Sabores naturales y mucha creatividad: El menú de Patricia Rivadeneira y Coca Guazzini en La Divina Comida

Las actrices llevaron a la mesa un menú equilibrado y lleno de sabor en La Divina Comida: Desafío Duplas, con productos del mar, verduras y un postre clásico que conquistó a sus comensales. Revisa el paso a paso a continuación.

Entrada: Paz y mango

Ceviche de locos con mango

Ingredientes:

400 gramos de loco cocidos

1 mango

1 cebolla morada

1 pimentón rojo

1 Pepino

1 ají verde

1 taza de hojas de cilantro

½ taza de jugo de limón

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

1.- Cortamos el pimentón, pepino sin pepas, mango y el ají en bastones. Reservamos

2.- Cortamos los locos en láminas y la cebolla en pluma.

3.- Llevamos todos los ingredientes picados a una fuente junto con las hojas de cilantro.

4.- En un frasco con tapa, agregamos el jugo de limón y aceite de oliva a gusto con sal y pimienta. Mezclamos bien e incorporamos a la mezcla de locos.

Plato de fondo: Cous cous sol interior

Cous cous con zetas y verduras

Ingredientes:

1 taza de cous cous crudo

¼ taza de pasas rubias hidratadas en agua

¼ taza de almendras laminadas tostadas

Hojas de menta

Aceite de oliva

Sal

Champiñones rellenos

1 cebolla blanca

200 gramos de champiñón royal

200 gramos de champiñón ostra

200 gramos de hojas de espinaca

50 gramos de pasas rubias hidratadas

50 gramos de nueces tostadas

1 rama de tomillo

100 gramos de queso de cabra

8 champiñones portobello para rellenar

100 gramos de queso parmesano

Hummus

1 taza de garbanzos cocidos

½ taza de agua de garbanzos

2 cucharadas de tahine

2 dientes de ajo asado

2 pimientos piquillos

Aceite de oliva

Sal

Preparación:

Cous Cous

1.- En una fuente agregamos el cous cous y aceite de oliva a gusto. Agregamos agua hervida hasta cubrir por completo el cous cous, tapamos y dejamos hidratar.

2.- Agregamos sal, las pasas, almendras trituradas y hojas de menta picada. Revolvemos y reservamos.

Champiñones

3.- Picamos la cebolla en cubos pequeños y llevamos a dorar en un sartén a fuego medio con un poco de aceite de oliva hasta que cambie de color.

4.- Agregamos los champiñones ostra y royal picados en cubos pequeños y revolvemos por unos 5 a 8 minutos.

5.- Agregamos las pasas, el tomillo, las nueces tostadas picadas y el queso de cabra rallado. Revolvemos y retiramos del fuego.

6.- Sacamos los tallos de los champiñones (los podemos usar para la mezcla del punto 4) y llevamos al horno a 180º por 5 minutos boca abajo en una fuente con un poco de aceite de oliva. Una vez listos, retiramos, volteamos y rellenamos con la mezcla del punto anterior.

7.- Picamos las hojas de espinaca y agregamos sobre cada uno de los champiñones rellenos, rallamos un poco de queso parmesano sobre los champiñones y llevamos al horno por 10 minutos o hasta que estén dorados y el queso derretido a 180º.

Hummus

8.- Con la ayuda de una juguera, procesamos los garbanzos con un poco del agua de garbanzos, el tahine, el pimiento, ajo, sal y aceite de oliva a gusto. Debe quedar con una consistencia similar a la del puré.

Postre: Frutilla psicodélica

Bavarois de frutilla

Ingredientes:

2 huevos

100 gramos de frutillas

50 gramos de azúcar

1 lámina de colapez

Preparación:

1.- Separamos las claras de las yemas. Agregamos a un bowl las claras y, con la ayuda de un batidor, montamos las claras hasta lograr punto merengue.

2.- En un sartén agregamos el azúcar junto con la misma cantidad de agua a fuego medio bajo, una vez empiece a hacer burbujas grandes, retiramos del fuego y agregamos en forma de hilo al merengue sin dejar de batir. Una vez listo, reservamos.

3.- Procesamos con la ayuda de una juguera las frutillas y agregamos la hoja de colapez previamente disuelta en un poco de agua hervida.

4.- Juntamos la mezcla de frutillas con el merengue con la ayuda de un mezquino o cuchara hasta lograr una mezcla homogénea.

5.- Repartimos la mezcla en pocillos individuales y llevamos a refrigerar por al menos 6 horas.

Podemos decorar con un poco de crema chantilly, frutillas y hojas de menta.