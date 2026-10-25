¡Sabores imperdibles! Melina Noto y Pedro Astorga se lucieron en La Divina Comida con sus platillos

La comunicadora y el deportista extremo se unen en La Divina Comida: Desafío Duplas para llevar su espíritu aventurero a la cocina con un menú que mezcla distintos platillos que conquistaron los paladares de sus comensales. ¡Encuentra el paso a paso de sus recetas aquí!

Entrada: Ceviche río arriba

Ceviche de salmón

Ingredientes:

500 gramos de salmón

4 a 6 limones

1 cebolla morada

1 manzana verde

1 palta

½ taza de cilantro

½ pimentón rojo

½ pimentón verde

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

Preparación:

1.- Pelamos y cortamos la cebolla en cubos pequeños. La dejamos en un bowl con un poco de azúcar y un poco de sal durante unos 3 a 5 minutos. Colamos y reservamos.

2.- Cortamos en trozos pequeños el salmón, en cubos pequeños ambos pimentones, la manzana verde pelada y la palta. Reservamos.

3.- Exprimimos los limones y llevamos el jugo a un bowl, agregamos el salmón, revolvemos y dejamos reposar refrigerado por unos 5 minutos.

4.- Con la ayuda de una juguera preparamos una leche de tigre. Usamos 100 gramos de salmón, cebolla en trozos pequeños, oliva a gusto, ¼ taza de jugo de limón, sal y pimienta. Procesamos hasta obtener un líquido espeso, pero homogéneo.

5.- Mezclamos todos los ingredientes en un bowl grande y agregamos la leche de tigre. Revolvemos para integrar bien todo.

Para emplatar, decoramos con cilantro a gusto.

Fondo: Pato a la cascada

Pato con puré

Ingredientes:

Puré

700 gramos de papas

4 cucharadas de mantequilla

½ cucharadita de nuez moscada

200 ml de crema

Pato

8 trozos de pato (2 kilos aproximadamente)

1 cebolla

2 dientes de ajo

3 zanahorias grandes

2 ramitas de romero

1 taza de vino blanco

Sal

Pimienta

Preparación:

Puré

1.- Comenzamos por cocinar las papas en agua hirviendo a fuego medio por unos 15 minutos o hasta que estén completamente blandas. Podemos revisar con la punta de un cuchillo o un tenedor cada papa para saber cuándo ya están blandas.

2.- Apagamos el fuego y retiramos el agua. Reservamos.

3.- Pelamos con cuidado y, con la ayuda de un pisa-papa, prensa-papa o un tenedor, machacamos bien las papas en una olla.

4.- Agregamos la mantequilla y revolvemos para que se derrita con el calor de las papas, luego agregamos la leche caliente, salpimentamos y agregamos la nuez moscada. Revolvemos.

Pato

Preparamos el día anterior.

1.- Calentamos una olla grande a fuego medio. Agregamos las presas de pato con la piel hacia abajo. No incorporamos mucho aceite inicialmente, media cucharadita para comenzar, ya que la piel soltará su propia grasa natural. Doramos cada uno de los trozos por ambos lados hasta que estén sellados. Una vez sellados, retiramos y reservamos.

2.- Retiramos el exceso de grasa de la olla, dejamos solo un par de cucharadas. Agregamos la cebolla picada en cubos pequeños y el ajo picado, revolvemos y cocinamos a fuego medio hasta que la cebolla cambie de color y textura.

3.- Agregamos las zanahorias ralladas junto con las ramitas de romero fresco a la olla. Revolvemos y cocinamos por unos 5 minutos, revolviendo.

4.- Incorporamos las piezas de pato a la olla. Agregamos el vino blanco, sal y pimienta a gusto. Revolvemos con cuidado para integrar todo.

5.- Tapamos y dejamos a fuego bajo por unas 2 a 3 horas. Revisamos de vez en cuando para asegurar que no baje la cantidad de líquido; agregamos agua hirviendo de ser necesario. El pato estará listo cuando la carne esté completamente blanda y se desprenda fácil del hueso.

6.- Una vez listo, dejamos enfriar; en cuanto esté tibio, refrigeramos hasta el día siguiente.

Postre: Dulce de nieve

Leche asada

Ingredientes:

Caramelo

100 gramos de azúcar

Mezcla

500 ml de leche entera

4 huevos grandes

100 gramos de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 rama de canela

Preparación:

Caramelo

1.- En una sartén a fuego medio-bajo, agregamos el azúcar con 2 cucharadas de agua. Cocinamos sin revolver, solo moviendo desde el mango de la sartén, hasta obtener un color dorado ámbar claro. Una vez listo, agregamos inmediatamente en moldes aptos para horno y dejamos que se enfríe por completo. De ser necesario, movemos con cuidado para repartir por toda la base.

Mezcla

1.- En una olla a fuego medio-bajo calentamos la leche junto con la canela. Una vez comience a hervir, retiramos del fuego, quitamos la canela y reservamos.

2.- Una vez tibia la leche, agregamos la vainilla y revolvemos.

3.- En un bowl batimos con un tenedor o batidor de mano los huevos con el azúcar hasta disolver completamente los cristales.

4.- Una vez listo, pasamos por colador y agregamos a la leche ya fría o a temperatura ambiente. Revolvemos bien.

5.- Agregamos la mezcla sobre el caramelo y llevamos al horno precalentado por 45 a 50 minutos a 170 °C.

6.- Una vez listo, retiramos del horno y, cuando esté frío, llevamos al refrigerador por al menos 8 a 10 horas.