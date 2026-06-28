Sabores del sur y clásicos reconfortantes: El menú de Skar Labra y Cata Days en La Divina Comida

Skar Labra, ganadora de la primera temporada de Fiebre de Baile, y su compañera y bailarina Cata Days dejaron por un momento la pista para demostrar sus habilidades culinarias en La Divina Comida: Desafío Duplas.

Con un menú inspirado en sabores del sur de Chile y preparaciones caseras, conquistaron a sus invitados de este reto. Revisa la receta a continuación.

Entrada: Reina austral

Ceviche de salmón

Ingredientes:

1 pimentón verde

1 pimentón rojo

1 trozo de jengibre

1 diente de ajo

1 cebolla morada

2 ramitas de apio

800 gramos de salmón

600 ml de leche de tigre

Sal

Pimienta

Leche de tigre

Jugo de 1 limón

½ taza de salmón

¼ cebolla morada

1 rama de apio

1 taza de tallos de cilantro

1 trozo pequeño de jengibre

1 diente de ajo

½ tarro de leche evaporada

Sal y pimienta

Preparación

1.- Cortamos el salmón en cubos pequeños. Cortamos el pimentón rojo, el pimentón verde y el apio en cubos muy pequeños. La cebolla en pluma. Reservamos

Leche de tigre

2.- En una olla a fuego medio llevamos el salmón, el apio, jengibre y cebolla a hervir en 1 taza de agua, por unos 20 minutos o hasta que esté cocido. Una vez listo, retiramos del fuego y, una vez frío, llevamos a una juguera con el resto de los ingredientes. Rectificamos sabor con sal y pimienta.

3.- En un bowl o fuente amplia agregamos el salmón picado y todos los ingredientes del punto 1 picados; encima agregamos la mitad de la leche de tigre. Revolvemos bien y vamos agregando el resto de la leche de tigre a gusto.

Podemos agregar ¼ de palta y unas hojas de lechuga para emplatar.

Plato de fondo: “Oops!… I wing it again”

Pollo con papas rellenas

Ingredientes:

Pollo

12 alitas de pollo

1 cucharada de lemon pepper

250 gramos de mantequilla

1 cucharada de mostaza

Crema ácida

Sal

Jugo de ½ limón

200 gramos de crema

Papas

4 papas grandes

3 cebollines, solo la parte verde

300 gramos de queso cheddar y queso mantecoso

120 gramos de tocino

Sal

Coleslaw

½ taza de mayonesa

½ cucharada de vinagre de manzana

1 cucharadita de azúcar rubia

500 gramos de repollo morado, repollo verde y zanahoria rallada

Preparación

Papas

1.- Para las papas, las llevamos a hervir con cáscara por unos 20 minutos o hasta que estén precocidas. Las cortamos por la mitad en forma horizontal y retiramos con la ayuda de una cuchara toda la pulpa posible, dejando solo la cáscara dejando un poco por los bordes de papa.

2.- Llevamos las papas ya ahuecadas a una freidora de aire hasta que queden crujientes y levemente doradas.

3.- Retiramos y agregamos el queso mantecoso y el queso cheddar cortado en cubos pequeños. Llevamos nuevamente a la freidora de aire o a un horno para derretir el queso.

3.- Agregamos un poco de crema ácida y cebollín picado.

Pollo

4.- En una olla a fuego medio llevamos la mantequilla junto con la mostaza hasta derretir.

5.- Una vez listo, pasamos cada una de las alitas de pollo por esta salsa y las llevamos a una freidora de aire o a una fuente apta para horno por unos 20 a 30 minutos a fuego medio o hasta que estén completamente cocidas y doradas.

6.- Al retirar las alitas, espolvoreamos el lemon pepper y reservamos.

Coleslaw

7.- En un bowl mezclamos la mayonesa junto con el vinagre y el azúcar. Revolvemos bien hasta lograr una mezcla homogénea.

8.- Agregamos la mezcla de repollos y zanahoria. Revolvemos bien y rectificamos sabor con sal a gusto.

Postre: Nube rebelde

Carlota

Ingredientes:

2 paquetes de galletas de mantequilla

220 gramos de crema

12 merenguitos

1 tarro de leche condensada

Jugo de 3 limones

Preparación

1.- En un bowl mezclamos la leche condensada con la crema, revolvemos bien.

2.- Agregamos el jugo de limón y mezclamos bien. Terminamos de homogeneizar todo con la ayuda de una batidora.

3.- Procesamos las galletas en una juguera hasta formar migas.

4.- En pocillos o vasos individuales agregamos e intercalamos capas de galleta molida y capas de la mezcla del punto 2 hasta la altura deseada.

5.- Finalizamos con 3 merenguitos.

6.- Refrigeramos por al menos 4 horas.