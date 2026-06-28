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Sabores del sur y clásicos reconfortantes: El menú de Skar Labra y Cata Days en La Divina Comida

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

Skar Labra, ganadora de la primera temporada de Fiebre de Baile, y su compañera y bailarina Cata Days dejaron por un momento la pista para demostrar sus habilidades culinarias en La Divina Comida: Desafío Duplas.

Con un menú inspirado en sabores del sur de Chile y preparaciones caseras, conquistaron a sus invitados de este reto. Revisa la receta a continuación.

Entrada: Reina austral 

Ceviche de salmón  

Ingredientes: 

  • 1 pimentón verde  
  • 1 pimentón rojo  
  • 1 trozo de jengibre   
  • 1 diente de ajo 
  • 1 cebolla morada   
  • 2 ramitas de apio  
  • 800 gramos de salmón 
  • 600 ml de leche de tigre  
  • Sal  
  • Pimienta 

Leche de tigre 

  • Jugo de 1 limón   
  • ½ taza de salmón  
  • ¼ cebolla morada  
  • 1 rama de apio 
  • 1 taza de tallos de cilantro 
  • 1 trozo pequeño de jengibre 
  • 1 diente de ajo  
  • ½ tarro de leche evaporada 
  • Sal y pimienta

Preparación  

1.- Cortamos el salmón en cubos pequeños. Cortamos el pimentón rojo, el pimentón verde y el apio en cubos muy pequeños. La cebolla en pluma. Reservamos 

Leche de tigre 

2.- En una olla a fuego medio llevamos el salmón, el apio, jengibre y cebolla a hervir en 1 taza de agua, por unos 20 minutos o hasta que esté cocido. Una vez listo, retiramos del fuego y, una vez frío, llevamos a una juguera con el resto de los ingredientes. Rectificamos sabor con sal y pimienta.

3.- En un bowl o fuente amplia agregamos el salmón picado y todos los ingredientes del punto 1 picados; encima agregamos la mitad de la leche de tigre. Revolvemos bien y vamos agregando el resto de la leche de tigre a gusto.  

Podemos agregar ¼ de palta y unas hojas de lechuga para emplatar.  

Plato de fondo: “Oops!… I wing it again” 

Pollo con papas rellenas 

Ingredientes: 

Pollo  

  • 12 alitas de pollo  
  • 1 cucharada de lemon pepper 
  • 250 gramos de mantequilla  
  • 1 cucharada de mostaza  

Crema ácida  

  • Sal  
  • Jugo de ½ limón  
  • 200 gramos de crema

Papas 

  • 4 papas grandes  
  • 3 cebollines, solo la parte verde  
  • 300 gramos de queso cheddar y queso mantecoso  
  • 120 gramos de tocino  
  • Sal  

Coleslaw  

  • ½ taza de mayonesa 
  • ½ cucharada de vinagre de manzana  
  • 1 cucharadita de azúcar rubia  
  • 500 gramos de repollo morado, repollo verde y zanahoria rallada 

Preparación

Papas 

1.- Para las papas, las llevamos a hervir con cáscara por unos 20 minutos o hasta que estén precocidas. Las cortamos por la mitad en forma horizontal y retiramos con la ayuda de una cuchara toda la pulpa posible, dejando solo la cáscara dejando un poco por los bordes de papa.

2.- Llevamos las papas ya ahuecadas a una freidora de aire hasta que queden crujientes y levemente doradas.  

3.- Retiramos y agregamos el queso mantecoso y el queso cheddar cortado en cubos pequeños. Llevamos nuevamente a la freidora de aire o a un horno para derretir el queso.  

3.- Agregamos un poco de crema ácida y cebollín picado.  

Pollo  

4.- En una olla a fuego medio llevamos la mantequilla junto con la mostaza hasta derretir.  

5.- Una vez listo, pasamos cada una de las alitas de pollo por esta salsa y las llevamos a una freidora de aire o a una fuente apta para horno por unos 20 a 30 minutos a fuego medio o hasta que estén completamente cocidas y doradas.  

6.- Al retirar las alitas, espolvoreamos el lemon pepper y reservamos.  

Coleslaw  

7.- En un bowl mezclamos la mayonesa junto con el vinagre y el azúcar. Revolvemos bien hasta lograr una mezcla homogénea.  

8.- Agregamos la mezcla de repollos y zanahoria. Revolvemos bien y rectificamos sabor con sal a gusto.  

Postre: Nube rebelde 

Carlota 

Ingredientes: 

  • 2 paquetes de galletas de mantequilla 
  • 220 gramos de crema  
  • 12 merenguitos  
  • 1 tarro de leche condensada 
  • Jugo de 3 limones 

Preparación  

1.- En un bowl mezclamos la leche condensada con la crema, revolvemos bien.  

2.- Agregamos el jugo de limón y mezclamos bien. Terminamos de homogeneizar todo con la ayuda de una batidora.  

3.- Procesamos las galletas en una juguera hasta formar migas.  

4.- En pocillos o vasos individuales agregamos e intercalamos capas de galleta molida y capas de la mezcla del punto 2 hasta la altura deseada.  

5.- Finalizamos con 3 merenguitos.  

6.- Refrigeramos por al menos 4 horas. 

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