Sabores del sur y clásicos reconfortantes: El menú de Skar Labra y Cata Days en La Divina Comida

Skar Labra, ganadora de la primera temporada de Fiebre de Baile, y su compañera y bailarina Cata Days dejaron por un momento la pista para demostrar sus habilidades culinarias en La Divina Comida: Desafío Duplas.
Con un menú inspirado en sabores del sur de Chile y preparaciones caseras, conquistaron a sus invitados de este reto. Revisa la receta a continuación.
Ceviche de salmón
Leche de tigre
1.- Cortamos el salmón en cubos pequeños. Cortamos el pimentón rojo, el pimentón verde y el apio en cubos muy pequeños. La cebolla en pluma. Reservamos
Leche de tigre
2.- En una olla a fuego medio llevamos el salmón, el apio, jengibre y cebolla a hervir en 1 taza de agua, por unos 20 minutos o hasta que esté cocido. Una vez listo, retiramos del fuego y, una vez frío, llevamos a una juguera con el resto de los ingredientes. Rectificamos sabor con sal y pimienta.
3.- En un bowl o fuente amplia agregamos el salmón picado y todos los ingredientes del punto 1 picados; encima agregamos la mitad de la leche de tigre. Revolvemos bien y vamos agregando el resto de la leche de tigre a gusto.
Podemos agregar ¼ de palta y unas hojas de lechuga para emplatar.
Pollo con papas rellenas
Pollo
Crema ácida
Papas
Coleslaw
Papas
1.- Para las papas, las llevamos a hervir con cáscara por unos 20 minutos o hasta que estén precocidas. Las cortamos por la mitad en forma horizontal y retiramos con la ayuda de una cuchara toda la pulpa posible, dejando solo la cáscara dejando un poco por los bordes de papa.
2.- Llevamos las papas ya ahuecadas a una freidora de aire hasta que queden crujientes y levemente doradas.
3.- Retiramos y agregamos el queso mantecoso y el queso cheddar cortado en cubos pequeños. Llevamos nuevamente a la freidora de aire o a un horno para derretir el queso.
3.- Agregamos un poco de crema ácida y cebollín picado.
Pollo
4.- En una olla a fuego medio llevamos la mantequilla junto con la mostaza hasta derretir.
5.- Una vez listo, pasamos cada una de las alitas de pollo por esta salsa y las llevamos a una freidora de aire o a una fuente apta para horno por unos 20 a 30 minutos a fuego medio o hasta que estén completamente cocidas y doradas.
6.- Al retirar las alitas, espolvoreamos el lemon pepper y reservamos.
Coleslaw
7.- En un bowl mezclamos la mayonesa junto con el vinagre y el azúcar. Revolvemos bien hasta lograr una mezcla homogénea.
8.- Agregamos la mezcla de repollos y zanahoria. Revolvemos bien y rectificamos sabor con sal a gusto.
Carlota
1.- En un bowl mezclamos la leche condensada con la crema, revolvemos bien.
2.- Agregamos el jugo de limón y mezclamos bien. Terminamos de homogeneizar todo con la ayuda de una batidora.
3.- Procesamos las galletas en una juguera hasta formar migas.
4.- En pocillos o vasos individuales agregamos e intercalamos capas de galleta molida y capas de la mezcla del punto 2 hasta la altura deseada.
5.- Finalizamos con 3 merenguitos.
6.- Refrigeramos por al menos 4 horas.