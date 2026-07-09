Ranking de los 5 mejores capítulos de La Divina Comida tras una década al aire

Chilevisión celebra los 10 años al aire del programa de conversación que se toma la noche de los sábados. Y, tras 12 temporadas, te presentamos algunos de los capítulos más vistos a lo largo de su historia.

La Divina Comida celebra 10 años emitiéndose por las pantallas de Chilevisión. Y, para festejar este hito, te recordamos a continuación algunos de los capítulos que han marcado este programa.

A lo largo de sus 12 temporadas, el espacio ha reunido a más de 900 celebridades, entre animadores, artistas, influencers, chefs, políticos y deportistas, quienes abrieron las puertas de sus hogares para compartir su lado más íntimo.

Con motivo de esta celebración, y con más de 280 capítulos emitidos, te mostramos a continuación los más vistos en la historia de La Divina Comida.

El top 5 de La Divina Comida

Temporada 3: Sergio Freire, Denisse Rosenthal, Pamela Díaz y José Miguel Viñuela

Uno de los episodios más recordados es, sin duda alguna, el protagonizado por Sergio Freire, Denisse Rosenthal, Pamela Díaz y José Miguel Viñuela, quienes hicieron reír con una serie de anécdotas, chascarros y risas contagiosas de los propios participantes, transformándose en uno de los capítulos más icónicos.

En este capítulo, Denisse Rosenthal se quedó sin gas mientras terminaba de cocinar la cena de sus invitados, mientras que Pamela Díaz hizo reír con sus divertidas interacciones con el animador.

Temporada 4: Kathy Salosny, Julio Milostich, Andrea Molina y Arturo Walden “El Kiwi”

Le sigue la edición en la que estuvieron invitados Kathy Salosny, Julio Milostich, Andrea Molina y Arturo Walden “El Kiwi”. Durante las cuatro noches, cada uno conmovió con sus relatos y anécdotas y se volvió el capítulo más reproducido de la temporada.

En esta instancia, Kathy Salosny impactó a todos al presentar su casa en la playa, mientras que “El Kiwi” conmovió al revelar un sueño que tuvo con su amigo Felipe Camiroaga.

Temporada 7: Marco Enríquez-Ominami, María José Quiroz, Natalia Duco y Carlos Díaz

Durante el encuentro entre el excandidato Marco Enríquez-Ominami, la actriz María José Quiroz, la deportista Natalia Duco y el actor Carlos Díaz se compartieron increíbles recetas que no dejaron indiferente a la audiencia, convirtiéndose en uno de los capítulos más vistos de la temporada 7.

En esta edición, Marco Enríquez-Ominami causó sensación entre sus invitados al mostrarles su baño privado, el cual tiene el sistema que se utiliza en Japón. Además, María José Quiroz compartió un complejo momento que vivió debido a uno de sus más reconocidos personajes.

Temporada 6: Nicole Moreno, Miguelito, María Fernanda Valdés y Francisco López

El capítulo de Nicole “Luli” Moreno, Miguelito, María Fernanda Valdés y Francisco López también se transformó en uno de los más vistos en lo que van estos 10 años de emisión, registrando más de 3.7 millones de reproducciones.

En una de las cuatro noches, Miguelito sorprendió a los comensales al invitar a un músico durante la cena. Por su parte, “Luli” protagonizó un chascarro con la lectura de una receta.

Temporada 3: José Antonio Neme, Jean Philippe Cretton, Karla Constant y Yolanda Sultana

Otro de los capítulos más vistos en Chilevisión fue el protagonizado por José Antonio Neme, Jean Philippe Cretton, Karla Constant y Yolanda Sultana, el cual fue ampliamente comentado por los usuarios en redes sociales por ciertas particularidades ocurridas durante la cena.

En esta ocasión, las expresiones del animador durante la cena dieron mucho de qué hablar en redes sociales, mientras que la lectura del tarot de Yolanda Sultana dejó boquiabiertos a todos.