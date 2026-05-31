31/ 05/ 2026 00:30

Platillos artísticos: Rodrigo Díaz y Guido Vecchiola sorprendieron con deliciosas recetas en La Divina Comida

Los talentosos artistas, Rodrigo Díaz y Guido Vecchiola, se esforzaron para sorprender con una variedad de recetas en La Divina Comida: Desafío Duplas. Con recetas ingeniosas y deliciosas, el bailarín y el actor se la jugaron para ser el mejor dúo de esta jornada. Revisa el paso a paso de sus preparaciones a continuación.

Entrada: Micro para arriba… Granados al brigadier

Ingredientes:

300 gramos de zapallo

200 gramos de porotos hidratados

200 gramos de pastelera de choclo

½ pimentón amarillo

½ pimentón verde

½ pimentón rojo

1 cebolla

1 tomate

1 cucharadita de orégano

1 cucharada de cilantro

2 cucharadas de albahaca

Aceite de oliva

Sal

Preparación:

1.- En una olla a fuego medio llevamos el zapallo sin cáscara y en trozos pequeños a hervir en poca agua, solo hasta que cubra el zapallo, por unos 15 minutos o hasta que esté blando y completamente cocido.

3.- Una vez listo, en la misma olla y con el agua, aplastamos el zapallo hasta que se desintegre completamente. Agregamos los porotos previamente hidratados y llevamos a fuego medio nuevamente por unos 40 minutos o hasta que los porotos estén blandos.

2.- Cortamos el pimentón amarillo, rojo y verde en cubos pequeños; picamos también la cebolla y el tomate en cubos y sin cáscara.

3.- En un sartén a fuego medio alto agregamos un poco de aceite de oliva, luego la cebolla, los pimentones, el tomate, el orégano, cilantro y albahaca. Revolvemos y doramos por unos 7 minutos o hasta que la cebolla cambie de color.

4.- Agregamos el sofrito a la olla de porotos durante el proceso de cocción de los porotos, antes de que terminen los 40 minutos. Agregamos también la pastelera. Una vez todo integrado, debemos revolver constantemente para evitar que se pegue la pastelera por unos 10 a 15 minutos.

Para emplatar, podemos acompañar con una ensalada a la chilena.

Plato de fondo: Lo mejor del chat (tierra y mar)

Ingredientes:

Puré

5 zapallos italianos

200 gramos de pistachos

1 cucharada de mantequilla

Filete

1 kilo de filete de vacuno

Sal

Merluza

4 trozos de merluza austral

4 tomates cherry

Hojas de albahaca

Aceite de oliva

Sal

Preparación:

Pure

1.- Lavamos los zapallos, cortamos y descartamos ambos extremos. Cortamos el zapallo con cáscara en trozos grandes y llevamos a una olla a fuego medio con agua hervida por unos 15 minutos o hasta que estén completamente blandos y cocidos. Retiramos el agua y reservamos.

2.- Procesamos los pistachos con la ayuda de una juguera hasta obtener un polvo de pistacho; no debe quedar como mantequilla.

3.- En la misma olla de la cocción del zapallo, una vez retiramos el agua, procesamos con la ayuda de una minipímer, agregamos el pistacho y la mantequilla. Llevamos a fuego medio y revolvemos constantemente hasta lograr una consistencia un poco más espesa.

Filete

Sellamos el filete por todos sus costados a la parrilla, luego dejamos unos 10 minutos por lado o hasta lograr el punto deseado. Porcionamos en medallones.

Merluza

1.- Cortamos 4 láminas de papel aluminio, en la base de cada lámina agregamos un poco de aceite de oliva sobre el aceite agregamos cada trozo de merluza en el centro, agregamos sal, un poco de oliva y hojas de albahaca a gusto y un tomate cortado por la mitad.

2.- Cerramos doblando hacia arriba cada una de las láminas de aluminio con la merluza dentro y llevamos al horno en una fuente por unos 10 minutos a 200 °C.

Al abrir el papel aluminio, debemos tener cuidado con el vapor que sale.

Para emplatar, podemos agregar sobre el puré chips de jamón serrano.

POSTRE: Pum pum… Corre que te pillo (que viene JC)

Ingredientes:

Caramelo

200 gramos de azúcar

Mezcla

1 tarro de leche evaporada

1 tarro de leche condensada

200 gramos de queso crema

3 huevos

Preparación:

Caramelo

1.- En un sartén agregamos el azúcar y agua hasta cubrir a fuego medio bajo. Una vez comience a cambiar de color a amarillo oscuro. Retiramos del fuego y llevamos a una fuente apta para horno. Movemos el molde para lograr repartir por toda la base del molde. Reservamos y dejamos enfriar.

Mezcla

1.- En una juguera agregamos la leche evaporada, la leche condensada, el queso crema, los huevos y procesamos hasta obtener una mezcla homogénea.

2.- Agregamos la mezcla del punto anterior a la fuente con el caramelo frío en la base.

3.- La fuente con la mezcla la llevamos al horno dentro de una fuente más grande con agua. Debe ir al horno a baño maría por 45 a 60 minutos a 180ºC. Debe quedar levemente dorado y debemos cuidar que no se evapore por completo el agua.

4.- Una vez listo, retiramos del horno y dejamos enfriar para luego llevar al refrigerador por al menos 6 horas.

Para emplatar, podemos decorar con frutillas, menta y salsa de papaya.