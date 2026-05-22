¡La Divina Comida vuelve renovada! Estas son las sorpresas de su nueva temporada con duplas

El regreso de este clásico de Chilevisión trae refrescantes propuestas que subirán el nivel y la magia de los platillos, ¡pero también de la conversación! Revisa sus novedades a continuación.

La Divina Comida celebra 10 años desde su estreno en las pantallas de Chilevisión con una temporada llena de imperdibles momentos.

Esta nueva edición promete mostrar el lado más auténtico de las celebridades favoritas de la televisión chilena, ingeniosas recetas e inéditas anécdotas que volverán a llenar tus noches de diversión.

¿Cuáles son las sorpresas del regreso de La Divina Comida?

Esta renovada edición tendrá un formato que potenciará a los famosos con imperdibles duplas; ya sean amigos, parejas, exparejas y familiares. Una estructura que mezclará retos culinarios y cocina en parejas.

Además, cada capítulo tendrá un desafío y una temática especial que influirá en la cocina, la decoración y los outfits de los participantes.

Con dos días de grabación, esta nueva temporada permitirá ver mayor complicidad entre los invitados, así como una duración más extensa de las preparaciones y más profundidad en conversaciones.

Y aunque competirán en pareja, solo uno de los participantes podrá convertirse en el gran ganador de estas veladas.