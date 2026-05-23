Especial comida brasileña: Las deliciosas recetas de José Miguel Viñuela y Alejandro Arriagada en La Divina Comida

Los exMekano José Miguel Viñuela y Alejandro Arriagada fueron la primera dupla en la nueva temporada de La Divina Comida: Desafío Duplas en presentar su espectacular menú siguiendo el desafío del estelar.
¿Con qué habrán sorprendido a sus invitados?
Entrada: Carpachiño de salmón
Carpaccio de salmón
Ingredientes:
- 4 porciones de carpaccio de salmón
- Aceite de oliva a gusto
- Limón sutil a gusto
- 1 frasco de alcaparras y jugo de alcaparras en conserva
- 200 gramos de queso parmesano
Preparación:
- Disponer en un plano las láminas de carpaccio de salmón.
- Agregar jugo de limón sutil, jugo de alcaparras en conserva y algunas alcaparras.
- Finalizar con oliva, parmesano y sal.
Plato de fondo: Carnesiña asadiña con risotiño, cuatro quesiños y porotiños negriños
Carne asada en parrilla eléctrica con risotto cuatro quesos y porotos negros.
Ingredientes:
- 4 trozos de lomo vetado
- 400 gramos de porotos negros
- 320 gramos de arroz arborio o carnaroli
- 80 gramos de queso reggianito
- 80 gramos de queso parmesano
- 60 gramos de queso gruyere
- 60 gramos de queso emmental
- 1 copa de vino blanco
- 1 litro de caldo de verduras, carne o pollo
Preparación:
- Llevamos a calentar el caldo en una olla; una vez tibio, agregamos el arroz y revolvemos hasta que se absorba el 80%-90% del líquido.
- Agregamos los quesos uno a uno, revolvemos cada vez que agregamos y hasta que logre la consistencia deseada. Debe quedar cremoso y no seco.
- Los porotos negros los dejamos remojando la noche anterior la cantidad deseada.
- Al día siguiente, retiramos el agua, colando y lavando los porotos. Luego, llevamos a una olla con agua hasta que cubra por completo los porotos; agregamos aliños a gusto y llevamos a fuego medio-bajo por 35 a 45 minutos.
- Para la carne, cortamos en medallones o en trozos, llevamos a la parrilla por 15 a 20 minutos o hasta lograr el punto de cocción deseado.
Postre: Flansiño
Flan de leche condensada.
Ingredientes:
- 1 tarro de leche condensada
- 100 gramos de azúcar
- 500 gramos de manjar
- 3 yemas
- Frutillas para decorar
Preparación:
- Para el caramelo, llevamos a calentar el azúcar en un sartén con 2 cucharadas de agua; movemos sobre el fuego constantemente el sartén desde el mango, no con cuchara, directo al caramelo. Una vez que empieza a cambiar de color y está en un tono amarillo, antes de llegar a color café oscuro, retiramos del fuego.
- Aún con el caramelo caliente y recién retirado del fuego, con mucho cuidado, lo disponemos en un molde apto para horno; movemos el caramelo en el mismo molde.
- Para el flan, en un bowl agregamos leche condensada junto con las yemas y el manjar, revolvemos hasta integrar todo completamente y sin cambio de textura.
- Una vez lista, agregamos la mezcla de este bowl sobre el caramelo ya frío y sólido del punto.
- Llevamos a horno a 150° por 50 minutos, una vez frío llevamos a refrigerar por 12 a 14 horas.