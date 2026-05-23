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Especial comida brasileña: Las deliciosas recetas de José Miguel Viñuela y Alejandro Arriagada en La Divina Comida

Jose Espinoza
Por Jose Espinoza

Periodista Digital

Los exMekano José Miguel Viñuela y Alejandro Arriagada fueron la primera dupla en la nueva temporada de La Divina Comida: Desafío Duplas en presentar su espectacular menú siguiendo el desafío del estelar.

¿Con qué habrán sorprendido a sus invitados?

Entrada: Carpachiño de salmón

Carpaccio de salmón

Ingredientes:

  • 4 porciones de carpaccio de salmón
  • Aceite de oliva a gusto
  • Limón sutil a gusto
  • 1 frasco de alcaparras y jugo de alcaparras en conserva
  • 200 gramos de queso parmesano

Preparación:

  1. Disponer en un plano las láminas de carpaccio de salmón.
  2. Agregar jugo de limón sutil, jugo de alcaparras en conserva y algunas alcaparras.
  3. Finalizar con oliva, parmesano y sal.

Plato de fondo: Carnesiña asadiña con risotiño, cuatro quesiños y porotiños negriños

Carne asada en parrilla eléctrica con risotto cuatro quesos y porotos negros.

Ingredientes:

  • 4 trozos de lomo vetado
  • 400 gramos de porotos negros
  • 320 gramos de arroz arborio o carnaroli
  • 80 gramos de queso reggianito
  • 80 gramos de queso parmesano
  • 60 gramos de queso gruyere
  • 60 gramos de queso emmental
  • 1 copa de vino blanco
  • 1 litro de caldo de verduras, carne o pollo

Preparación:

  1. Llevamos a calentar el caldo en una olla; una vez tibio, agregamos el arroz y revolvemos hasta que se absorba el 80%-90% del líquido.
  2. Agregamos los quesos uno a uno, revolvemos cada vez que agregamos y hasta que logre la consistencia deseada. Debe quedar cremoso y no seco.
  3. Los porotos negros los dejamos remojando la noche anterior la cantidad deseada.
  4. Al día siguiente, retiramos el agua, colando y lavando los porotos. Luego, llevamos a una olla con agua hasta que cubra por completo los porotos; agregamos aliños a gusto y llevamos a fuego medio-bajo por 35 a 45 minutos.
  5. Para la carne, cortamos en medallones o en trozos, llevamos a la parrilla por 15 a 20 minutos o hasta lograr el punto de cocción deseado.

Postre: Flansiño

Flan de leche condensada.

Ingredientes:

  • 1 tarro de leche condensada
  • 100 gramos de azúcar
  • 500 gramos de manjar
  • 3 yemas
  • Frutillas para decorar

Preparación:

  1. Para el caramelo, llevamos a calentar el azúcar en un sartén con 2 cucharadas de agua; movemos sobre el fuego constantemente el sartén desde el mango, no con cuchara, directo al caramelo. Una vez que empieza a cambiar de color y está en un tono amarillo, antes de llegar a color café oscuro, retiramos del fuego.
  2. Aún con el caramelo caliente y recién retirado del fuego, con mucho cuidado, lo disponemos en un molde apto para horno; movemos el caramelo en el mismo molde.
  3. Para el flan, en un bowl agregamos leche condensada junto con las yemas y el manjar, revolvemos hasta integrar todo completamente y sin cambio de textura.
  4. Una vez lista, agregamos la mezcla de este bowl sobre el caramelo ya frío y sólido del punto.
  5. Llevamos a horno a 150° por 50 minutos, una vez frío llevamos a refrigerar por 12 a 14 horas.
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