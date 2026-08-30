Entre sueños y sabores de verano: El menú de Javiera Díaz de Valdés y Javiera Acevedo

Una carta fresca, delicada y cargada de contrastes fue la apuesta de Javiera Díaz de Valdés y Javiera Acevedo en La Divina Comida: Desafío Duplas. Las actrices llevaron a la mesa una propuesta que transitó entre sabores mediterráneos y dulces notas frutales. Revisa el detalle de sus recetas.
Gazpacho
1.- Lavamos y cortamos los tomates.
2.- Pelamos y cortamos el pepino.
3.- Llevemos todos los ingredientes a una juguera hasta obtener una mezcla 100% homogénea.
Una vez listo, lo llevamos al refrigerador por 1 a 2 horas. Debe ser emplatado frío.
Pescado confitado con beurre blanc
1.- Picamos las chalotas en cubos muy pequeños.
2.- Llevamos a una sartén a fuego medio el ghee junto con las chalotas; doramos bien.
3.- Agregamos una taza de vino blanco, bajamos el fuego para evitar que salte el líquido. A fuego medio nuevamente revolvemos por unos 5 minutos y agregamos la harina. Revolvemos e integramos bien para evitar que queden grumos.
4.- Vamos incorporando el caldo, en tandas. De a un cucharón por tanda.
5.- En otro sartén agregamos aceite de oliva suficiente para cubrir por completo las piezas de corvina. Agregamos las corvinas, pero con el aceite en frío, y llevamos a fuego medio. Una vez el aceite comience a burbujear, retiramos.
Para emplatar, montamos una base de la salsa, sobre la salsa la corvina y finalizamos con los espárragos.
Pavlova de frutos rojos
Merengue
Crema
Coulis
Merengue
1.- Para el merengue, separamos las claras de la yema.
2.- Pre calentamos el horno a 120º.
3.- Batimos las claras a punto de nieve con la ayuda de una batidora, vamos agregando el azúcar flor en tandas y sin dejar de batir.
4.- Agregamos el vinagre, la vainilla y mezclamos nuevamente.
5.- Una vez listo, con la ayuda de una manga o la parte posterior de una cuchara, formamos los discos tipo taza o pocillo sobre la placa del horno con papel mantequilla.
6.- Llevamos al horno por 60 a 90 minutos. Deben quedar firmes, pero no color café.
Crema
1.- Para la crema, debe estar al menos por 24 horas refrigerada previamente. Montamos la crema con la ayuda de una batidora.
2.- Batimos e integramos el queso Philadelphia junto con la crema de mantequilla de pistacho. Debe estar a temperatura ambiente para evitar formar grumos en la mezcla de crema del punto anterior.
3.- Juntamos e integramos ambas mezclas.
4.- Refrigeramos para que quede firme.
Coulis
1.- Llevamos ambos ingredientes a un sartén u olla a fuego medio bajo. Una vez tome consistencia de mermelada líquida. Retiramos del fuego y procesamos con la ayuda de una minipimer y luego pasamos por un colador fino.
Para emplatar, rellenamos las pavlovas con la crema y decoramos con el coulis.