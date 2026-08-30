Entre sueños y sabores de verano: El menú de Javiera Díaz de Valdés y Javiera Acevedo

Una carta fresca, delicada y cargada de contrastes fue la apuesta de Javiera Díaz de Valdés y Javiera Acevedo en La Divina Comida: Desafío Duplas. Las actrices llevaron a la mesa una propuesta que transitó entre sabores mediterráneos y dulces notas frutales. Revisa el detalle de sus recetas.

Entrada: La siesta de verano

Gazpacho

Ingredientes:

4 tomates

1 pepino

1 cucharada de vinagre blanco

¼ de pimentón rojo

4 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Preparación:

1.- Lavamos y cortamos los tomates.

2.- Pelamos y cortamos el pepino.

3.- Llevemos todos los ingredientes a una juguera hasta obtener una mezcla 100% homogénea.

Una vez listo, lo llevamos al refrigerador por 1 a 2 horas. Debe ser emplatado frío.

Plato de fondo: Una nube sobre mi cama

Pescado confitado con beurre blanc

Ingredientes:

4 trozos de corvina

2 chalotas

1 cucharada de ghee

500 ml de caldo de pescado y locos

1 cucharada de harina

Aceite de oliva

8 espárragos salteados

Preparación:

1.- Picamos las chalotas en cubos muy pequeños.

2.- Llevamos a una sartén a fuego medio el ghee junto con las chalotas; doramos bien.

3.- Agregamos una taza de vino blanco, bajamos el fuego para evitar que salte el líquido. A fuego medio nuevamente revolvemos por unos 5 minutos y agregamos la harina. Revolvemos e integramos bien para evitar que queden grumos.

4.- Vamos incorporando el caldo, en tandas. De a un cucharón por tanda.

5.- En otro sartén agregamos aceite de oliva suficiente para cubrir por completo las piezas de corvina. Agregamos las corvinas, pero con el aceite en frío, y llevamos a fuego medio. Una vez el aceite comience a burbujear, retiramos.

Para emplatar, montamos una base de la salsa, sobre la salsa la corvina y finalizamos con los espárragos.

Postre: Rojos sueños esponjosos

Pavlova de frutos rojos

Ingredientes:

Merengue

7 huevos

300 gramos de azúcar flor

1 cucharadita de vinagre blanco

1 cucharadita de esencia de vainilla

Crema

250 ml de crema

120 gramos de queso Philadelphia

2 cucharadas de mantequilla de pistacho

Coulis

400 gramos de frutos rojos

300 gramos de azúcar

Preparación:

Merengue

1.- Para el merengue, separamos las claras de la yema.

2.- Pre calentamos el horno a 120º.

3.- Batimos las claras a punto de nieve con la ayuda de una batidora, vamos agregando el azúcar flor en tandas y sin dejar de batir.

4.- Agregamos el vinagre, la vainilla y mezclamos nuevamente.

5.- Una vez listo, con la ayuda de una manga o la parte posterior de una cuchara, formamos los discos tipo taza o pocillo sobre la placa del horno con papel mantequilla.

6.- Llevamos al horno por 60 a 90 minutos. Deben quedar firmes, pero no color café.

Crema

1.- Para la crema, debe estar al menos por 24 horas refrigerada previamente. Montamos la crema con la ayuda de una batidora.

2.- Batimos e integramos el queso Philadelphia junto con la crema de mantequilla de pistacho. Debe estar a temperatura ambiente para evitar formar grumos en la mezcla de crema del punto anterior.

3.- Juntamos e integramos ambas mezclas.

4.- Refrigeramos para que quede firme.

Coulis

1.- Llevamos ambos ingredientes a un sartén u olla a fuego medio bajo. Una vez tome consistencia de mermelada líquida. Retiramos del fuego y procesamos con la ayuda de una minipimer y luego pasamos por un colador fino.

Para emplatar, rellenamos las pavlovas con la crema y decoramos con el coulis.