¡Entre chascarros y carcajadas! Estos son los 5 momentos más recordados de La Divina Comida

Más de 900 invitados han abierto las puertas de sus hogares, dando vida a momentos tan divertidos como inolvidables a lo largo de la historia del programa que cumple una década.

Chilevisión celebra los 10 años de La Divina Comida, un programa que, a lo largo de sus 12 temporadas, ha abierto las puertas de los hogares de más de 900 celebridades, permitiendo conocer su faceta más íntima y personal.

Con más de 280 capítulos emitidos, el espacio ha dejado confesiones que impactaron a la audiencia, anécdotas inolvidables y recetas que más de alguno ha querido replicar.

Para conmemorar este aniversario, repasamos algunos de los momentos más icónicos de La Divina Comida, aquellos que dejaron huella y permanecen en la memoria de los televidentes.

Explosión de risas

Sin duda alguna, uno de los capítulos más memorables fue aquel donde compartieron Sergio Freire, Denisse Rosenthal, José Miguel Viñuela y Pamela Díaz, el cual alcanzó más de 6 millones de reproducciones.

En aquella edición, las carcajadas de la cantante y el animador se robaron el protagonismo y contagiaron las risas tanto al resto de los invitados como a toda la audiencia.

Cocinar a la antigua

En aquel mismo capítulo, Denisse Rosenthal protagonizó otro divertido momento. Y es que, mientras calentaba su plato principal, ¡se quedó sin gas! Por lo que tuvo que recurrir a su estufa a leña para terminar la cocción de sus preparaciones.

Una situación que sus invitados también se lo tomaron con humor, quienes finalmente celebraron la explosión de sabor de aquel plato.

¡Y llegaron los Carabineros!

Otro de los momentos icónicos del programa ocurrió en el departamento de Pablo Zalaquett. El exalcalde llevó un grupo de bailarines para deleitar a sus invitados Camila Recabarren, Rafael Cavada y Viviana Núñez.

Sin embargo, la música no fue del agrado de sus vecinos, quienes llamaron a Carabineros por ruidos molestos. Un insólito momento que fue de alta tensión, aunque las risas no faltaron.

Una caída sincronizada

Un capítulo donde las risas también abundaron fue aquel donde Julian Elfenbein, Karen Doggenweiler, Givens Laguerre y Carolina Mestrovic fueron los invitados de la jornada.

En múltiples ocasiones la pareja de animadores sufrió chascarros a lo largo de la velada, pero fue cuando ambos se cayeron de espaldas al tomar asiento que desataron las carcajadas de todos los presentes. Risas que aumentaron cuando Karen volcó una copa de vino.

Derecho a la piscina

La excandidata presidencial Evelyn Matthei protagonizó un icónico momento en La Divina Comida. Y es que durante la velada que compartió con Pangal Andrade, Matías Vega y Javiera Acevedo, tuvo que tirarse un piquero en la piscina del exchico reality.