Entre carcajadas y mucho sabor: Piare con Pe y Álex Ortiz trajeron su sazón a La Divina Comida

La comediante y el humorista se reúnen en La Divina Comida: Desafío Duplas con una propuesta que mezcla clásicos de la cocina chilena y nombres llenos de humor. Revisa el detalle de sus recetas a continuación.
Entrada: Palta reina con P
Palta reina
Ingredientes:
- 8 hojas de lechuga
- 2 paltas
- 1 pechuga de pollo
- 4 cucharadas de mayonesa
- Sal
- Aceite de oliva
Preparación:
- En un bowl, desmenuzamos el pollo previamente cocido, agregamos la mayonesa y condimentamos a gusto. Rectificamos el sabor y reservamos.
- Cortamos las paltas por la mitad y retiramos el cuesco y la piel con cuidado, evitando perder la forma al manipularlas para posteriormente poder rellenarlas.
- Para emplatar, comenzamos con una capa de hojas de lechuga lavadas y secas. Sobre la lechuga, agregamos la mitad de la palta y rellenamos con la mezcla del punto 1.
Para finalizar, podemos decorar con huevo duro molido sobre el pollo y un poco de aceite de oliva.
Fondo: Micrófonos en escenario de pallet
Carne con pastelera
Ingredientes:
- 400 gramos de tomates cherry
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
Carne
- 1 kilo de tapapecho
- 1 zanahoria
- 1 cebolla blanca
- 1 cucharada de ajo picado
- 1 cucharadita de orégano
- 2 tazas de vino tinto
Pastelera
- 1 kilo de granos de choclo
- 1 taza de leche
- 1 cebolla blanca mediana
- 15 hojas medianas de albahaca
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
Preparación:
Carne
- Cortamos la carne en porciones individuales. Sellamos en una olla a presión con un poco de aceite, a fuego alto y por todos sus lados. Una vez lista, retiramos y reservamos.
- En la misma olla, agregamos la cebolla en juliana o en cubos y doramos a fuego medio-alto hasta que esté transparente. Luego, agregamos la zanahoria en bastones, el ajo y el orégano, y salpimentamos a gusto.
- Después de unos 4 a 6 minutos, incorporamos nuevamente la carne previamente sellada del punto 1.
- Agregamos el vino, revolvemos y, solo si es necesario, añadimos un poco de agua. Debe tapar levemente la carne; no debe quedar completamente sumergida. Cerramos bien la olla a presión según las indicaciones del fabricante y dejamos cocinar durante 1 hora a fuego bajo.
- Una vez transcurrido el tiempo, después de dejar enfriar, abrimos la olla según las indicaciones de precaución y uso del fabricante.
Pastelera
- Procesamos el choclo con la ayuda de una juguera, junto con la albahaca y la leche, hasta obtener una mezcla completamente homogénea. Reservamos.
- En una olla a fuego medio, doramos en aceite la cebolla cortada en cubos muy pequeños hasta que esté completamente transparente.
- Una vez lista, agregamos la mezcla del punto 1. Salpimentamos a gusto y cocinamos durante unos 20 a 30 minutos, sin dejar de revolver, a fuego medio-bajo. Es importante no dejar de revolver; de lo contrario, se formará una capa en la base y se puede quemar parte de la preparación.
Una vez que la mezcla esté espesa y tenga un color amarillo intenso, retiramos del fuego.
Tomates
- En un sartén a fuego medio, doramos los tomates durante unos 8 minutos con un poco de aceite, sal y pimienta a gusto. Debemos mover constantemente para evitar que la cáscara se queme.
Para emplatar, agregamos una base de pastelera, encima los tomates asados y finalizamos con uno de los trozos de carne.
Postre: Me dejai como huesillo
Mote con huesillo
Ingredientes:
- 400 gramos de mote cocido
- 8 huesillos hidratados
- 1 ramita de canela
- 4 clavos de olor
- 100 gramos de chancaca
Preparación:
- La noche anterior, lavamos muy bien los huesillos con agua fría. Una vez limpios, los dejamos remojando toda la noche en 1,5 litros de agua. Al día siguiente, llevamos a hervir en la misma agua del remojo, junto con la canela y los clavos de olor.
- Dejamos a fuego medio-alto hasta que comience a hervir y luego bajamos a fuego medio-bajo. Cocinamos durante 35 a 45 minutos. Agregamos la chancaca y revolvemos cada cierto rato.
Dato:
Para cocinar el mote, lo lavamos bien con agua fría. Una vez limpio, lo llevamos a hervir durante unos 30 minutos en abundante agua a fuego medio. Debe quedar con forma y compacto, pero blando al morder.
Para emplatar, agregamos una porción de mote y luego los huesillos y el líquido a gusto.