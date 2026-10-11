Entre carcajadas y mucho sabor: Piare con Pe y Álex Ortiz trajeron su sazón a La Divina Comida

La comediante y el humorista se reúnen en La Divina Comida: Desafío Duplas con una propuesta que mezcla clásicos de la cocina chilena y nombres llenos de humor. Revisa el detalle de sus recetas a continuación.

Entrada: Palta reina con P

Palta reina

Ingredientes:

8 hojas de lechuga

2 paltas

1 pechuga de pollo

4 cucharadas de mayonesa

Sal

Aceite de oliva

Preparación:

En un bowl, desmenuzamos el pollo previamente cocido, agregamos la mayonesa y condimentamos a gusto. Rectificamos el sabor y reservamos. Cortamos las paltas por la mitad y retiramos el cuesco y la piel con cuidado, evitando perder la forma al manipularlas para posteriormente poder rellenarlas. Para emplatar, comenzamos con una capa de hojas de lechuga lavadas y secas. Sobre la lechuga, agregamos la mitad de la palta y rellenamos con la mezcla del punto 1.

Para finalizar, podemos decorar con huevo duro molido sobre el pollo y un poco de aceite de oliva.

Fondo: Micrófonos en escenario de pallet

Carne con pastelera

Ingredientes:

400 gramos de tomates cherry

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Carne

1 kilo de tapapecho

1 zanahoria

1 cebolla blanca

1 cucharada de ajo picado

1 cucharadita de orégano

2 tazas de vino tinto

Pastelera

1 kilo de granos de choclo

1 taza de leche

1 cebolla blanca mediana

15 hojas medianas de albahaca

1 cucharada de aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

Carne

Cortamos la carne en porciones individuales. Sellamos en una olla a presión con un poco de aceite, a fuego alto y por todos sus lados. Una vez lista, retiramos y reservamos. En la misma olla, agregamos la cebolla en juliana o en cubos y doramos a fuego medio-alto hasta que esté transparente. Luego, agregamos la zanahoria en bastones, el ajo y el orégano, y salpimentamos a gusto. Después de unos 4 a 6 minutos, incorporamos nuevamente la carne previamente sellada del punto 1. Agregamos el vino, revolvemos y, solo si es necesario, añadimos un poco de agua. Debe tapar levemente la carne; no debe quedar completamente sumergida. Cerramos bien la olla a presión según las indicaciones del fabricante y dejamos cocinar durante 1 hora a fuego bajo. Una vez transcurrido el tiempo, después de dejar enfriar, abrimos la olla según las indicaciones de precaución y uso del fabricante.

Pastelera

Procesamos el choclo con la ayuda de una juguera, junto con la albahaca y la leche, hasta obtener una mezcla completamente homogénea. Reservamos. En una olla a fuego medio, doramos en aceite la cebolla cortada en cubos muy pequeños hasta que esté completamente transparente. Una vez lista, agregamos la mezcla del punto 1. Salpimentamos a gusto y cocinamos durante unos 20 a 30 minutos, sin dejar de revolver, a fuego medio-bajo. Es importante no dejar de revolver; de lo contrario, se formará una capa en la base y se puede quemar parte de la preparación.

Una vez que la mezcla esté espesa y tenga un color amarillo intenso, retiramos del fuego.

Tomates

En un sartén a fuego medio, doramos los tomates durante unos 8 minutos con un poco de aceite, sal y pimienta a gusto. Debemos mover constantemente para evitar que la cáscara se queme.

Para emplatar, agregamos una base de pastelera, encima los tomates asados y finalizamos con uno de los trozos de carne.

Postre: Me dejai como huesillo

Mote con huesillo

Ingredientes:

400 gramos de mote cocido

8 huesillos hidratados

1 ramita de canela

4 clavos de olor

100 gramos de chancaca

Preparación:

La noche anterior, lavamos muy bien los huesillos con agua fría. Una vez limpios, los dejamos remojando toda la noche en 1,5 litros de agua. Al día siguiente, llevamos a hervir en la misma agua del remojo, junto con la canela y los clavos de olor. Dejamos a fuego medio-alto hasta que comience a hervir y luego bajamos a fuego medio-bajo. Cocinamos durante 35 a 45 minutos. Agregamos la chancaca y revolvemos cada cierto rato.

Dato:

Para cocinar el mote, lo lavamos bien con agua fría. Una vez limpio, lo llevamos a hervir durante unos 30 minutos en abundante agua a fuego medio. Debe quedar con forma y compacto, pero blando al morder.

Para emplatar, agregamos una porción de mote y luego los huesillos y el líquido a gusto.